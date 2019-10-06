ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຄົນສຳຄັນຂອງ ກາເມຣູນ ທ່ານ ໂມຣິສ ຄາມໂຕ ໄດ້ຍ່າງອອກຈາກ
ຄຸກຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະໃນວັນເສົາວານນີ້ ຫຼັງຈາກສານທະຫານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປ່ອຍຕົວທ່ານ
ພາຍໃຕ້ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງປະທານາທິບໍດີ ພອລ ບີຢາ.
ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກປ່ອຍຕົວຫຼັງຈາກຖືກຂັງຄຸກ 9 ເດືອນລຸນຫຼັງການ
ສະແດງຄວາມປອງດອງທີ່ໜ້າປະຫຼາດໃຈຂອງທ່ານ ບີຢາ, ຜູ້ທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບວິ
ກິດການພາຍໃນປະເທດ ແລະ ການຕຳໜິວິຈານຈາກສາກົນ ກ່ຽວກັບ ເສລີພາບທາງ
ການເມືອງ.
ທ່ານ ຄາມໂຕ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຜູ້ທີ່ໄປທັກທາຍທ່ານວ່າ “ຂ້າ
ພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພວກທ່ານໃນເວລາທີ່ພວກທ່ານບໍ່ສາມາດເຫັນຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານໄດ້ປະກາດ “ປະຫວັດໜ້າໃໝ່ໃນການດີ້ນຮົນຂອງພວກເຮົາ”, ໂດຍເວົ້າຕື່ມວ່າ
“ຖ້າມີຄົນຄິດວ່າ ການປົດປ່ອຍຂອງພວກເຮົາໝາຍເຖິງການສິ້ນສຸດຂອງການດີ້ນຮົນ
ຂອງພວກເຮົານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງ.”
ການດີ້ນຮົນດັ່ງກ່າວຈະ “ງຽບສະຫງົບ”, ທ່ານໄດ້ກ່າວກ່ອນລົດທີ່ຖືກປ້ອງກັນໂດຍລົດ
ທີ່ບີບແກຫຼາຍສິບຄັນຂັບອອກໄປ.
ທ່ານ ຄາມໂຕ, ອາຍຸ 65 ປີໄດ້ຖືກຈັບໃນທ້າຍເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການປະ
ທ້ວງຂອງພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ງຽບສະຫງົບ ກ່ຽວກັບ ຜົນຄະແນນຂອງການເລືອກຕັ້ງເມື່ອ
ເດືອນຕຸລາ 2018.
ຜູ້ທີ່ຖືກຈັບອີກປະມານ 102 ຄົນກໍມີກຳນົດຖືກປ່ອຍຕົວເຊັ່ນກັນ “ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ຖືກຈັບ
ສຳລັບບັນຫາອື່ນ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງສານທະຫານ.
“ເປັນບາດກ້າວທີ່ໜ້າຍິນດີ.”
ທ່ານ ບີຢາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົກຄອງປະເທດ ກາມາຣູນ ດ້ວຍຄວາມໂຫດຫ້ຽມເກືອບ 37 ປີນັ້ນ,
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາໄດ້ປະກາດວ່າທ່ານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ຍົກເລີກການຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີ
ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ “ບາງຄົນ”, ລວມທັງຈຳນວນນຶ່ງຈາກກຸ່ມເຄື່ອນໄຫວທີ່ສຳຄັນ ສຳລັບ
ການເກີດໃໝ່ຂອງ ກາເມຣູນ ຫຼື Rebirth of Cameroon ເຊິ່ງນຳໜ້າໂດຍທ່ານ ຄາມ
ໂຕ.
ອີກຫຼາຍສິບຄົນກໍມີກຳນົດຖືກປ່ອຍຕົວລວມທັງ ອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານເສດຖະກິດຂອງ
ທ່ານ ບີຢາ, ທ່ານ ຄຣິສຕຽນ ເພັນດາ ເອໂຄກາ, ທະນາຍຄວາມ ທ່ານ ມິແຊລ ເອັນໂດ
ກີ ແລະ ນັກຮ້ອງເພງແຣັບ ທີ່ມີຊື່ສຽງ ທ້າວ ວາລເຊໂຣ, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສຳລັບເພງທີ່
ຕຳໜິວິຈານພັກປົກຄອງປະເທດ.
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນ ໄດ້ເອີ້ນການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານ ບີຢາ ວ່າ “ເປັນບາດ
ກ້າວທີ່ໜ້າຍິນດີ ສູ່ການສິ້ນສຸດການຄວບຄຸມການອອກສຽງຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໃນ ກາ
ເມຣູນ.”
ແຕ່ອົງການດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ “ດຳເນີນການຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
ດ້ວຍການປ່ອຍຕົວບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ຖືກຄວບຄຸມຕົວຕາມອຳເພີໃຈ ສຳລັບການໃຊ້ສິດເສ
ລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການໂຮມຊຸມນຸມຢ່າງສະຫງົບ.”