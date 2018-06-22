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ພະນັກງານ ​ສະຖານທູດ​ ອາເມຣິກາ ​ໃນກຳ​ປູ​ເຈຍ ທີ່ຖືກໄລ່ອອກການ ຍ້ອນຂໍ້ກ່າວຫາ ວ່າ ເບິ່ງຮູບໂປ້ ເດັກນ້ອຍ ພາກັນປະ​ທ້ວງ

ພວກພະນັກງານຍາກຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະຖານທູດສະຫະລັດ ປະຈໍາກໍາປູເຈຍ ທີ່ຖືໄລ່ອອກການຫວ່າງ ສອງສາມເດືອນຜ່ານມາ ແລະຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນ ໄປໂຮມຊຸມນຸມປະທ້ວງຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນພະນົມເປັນ ໃນວັນທີ 19 ມິຖຸນາ 2018 (ພາບຖ່າຍໂດຍ Tum Malis/VOA Khmer)

ພະນັກງານຊາວ​ກຳປູ​ເຈຍຫຼາຍສິບ​ຄົນ​ຢູ່​ສະຖານທູດ​ສະຫະລັດ​ ​ໃນກຳ​ປູ​ເຈຍ ພາກັນ​ປະ​ທ້ວງໂດຍກ່າວອ້າງ​ວ່າພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກການ​ຢ່າງ​ຜິດພາດ​ໃນຂໍ້ກ່າວ​ຫາວ່າໄດ້ເອົາ​ຮູບໂປ້ເດັກນ້ອຍໃຫ້ກັນເບິ່ງ.

​ໃນ​ເດືອນ​ເມສາ​ທີ່​ຜ່າ​ນມາ ສະຖານທູດ​ສະຫະລັດ​ໄດ້​ໄລ່​ພະນັກ​ງານ 32 ຄົນ​ ​ທີ່​ອ້າງ​ວ່າ​ຕົນໄດ້​ຖືກ​ໄລ່​ອອກ ຍ້ອນ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຖືກເອົາບັນຊີເຟັສບຸກຂອງຕົນ ເຊື່ອມ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ກຸ່ມເຟສ​ບຸກທີ່ມີສະມາຊິກ​ຄົນ​ນຶ່ງ ເອົາ​ຮູບໂປ້​ເດັກນ້ອຍແຊໃຫ້ ຄົນອື່ນເບິ່ງນໍາ.

ສະຖານ​ທູດ​ຍັງບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກໍລະ​ນີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ​ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຖືກເອົາບັນຊີຂອງຕົນເຊື່ອ​ເຂົ້າ​ໃສ່ໃນ​ກຸ່ມໂດຍ​ບໍ່​ໄດ້ສະໝັກໃຈແຕ່ຢ່າງໃດ​ແລະ​ຖືກ​ໄລ່​ອອກ​ຢ່າງ​ບໍ່​ທ່ຽງ​ທໍາ ໃນກະທົງທີ່​ທຳລາຍ​ຊື່​ສຽງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ​.

ທ້າວ​ດີ ຈັນ​ຕູທີ່​ບອກ​ວີ​ໂອ​ເອວ່າລາວໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ນາຍ​ຍາມ​ໃຫ້​ແກ່​ສະຖານທູດ​ໄດ້​ຫົກ​ປີແລ້ວ ກ່າວ​ວ່າ ​ລາວ​ໄດ້​ຖືກເອົາບັນຊີ​ເພີ້​ມ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ກຸ່ມເຟສບຸກ ໂດຍບໍ່ໄດ້​ຂໍຄໍາເຫັນເຫັນ​ພ້ອມເຕັມໃຈ​ຂອງ​ລາວເລີຍ.

ລາວກ່າວ​ວ່າ “ໝູ່​ຂອງ​ລາວ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ໄດ້​ເອົາບັນຊີຂອງລາວເພີ້ມ​ເຂົ້າ​ໃສ່ ແລ້ວ​ໂຄ​ງານ​ ສຳລັບ​ເຟສບຸກ​ແບບກໍໄດ້ເອົາຂ້ອຍເຂົ້າໄປຢູ່ໃນກຸ່ມ​ທີ່ສົ່ງ​ຂໍ້ຄວາມທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ ​ຢ່າງອັດຕະ​ໂນ​ມັດເລີຍ​.”

“​ແລະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່ໄດ້​ເຫັນ​ຫຍັງ​ໝົດ ​ແລະຈາກນັ້ນ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ຫາ​ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ວ່າໄດ້ເບິ່ງ​ຮູບ​ໂປ້​ເດັກນ້ອຍ.”

ຄົນຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງທີ່​ຄືກັນກັບທ້າວ​ຈັນ​ຕູ ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ແຕ່​ພະຍາຍາ ​ຫາທາງເຮັດໃຫ້​ຊື່​ເຂົາ​ເຈົ້າຖືກລົບລ້າງອອກຈາກກຸ່ມນັ້ນ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍທີ່ໄດ້​ຂາດ​ລາຍຮັບໄປ.

ສະຖານທູດ​ສະຫະລັດ​ປະຕິ​ເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ​ໃດໆ ​ວ່າມີການ​ສື​ບສວນ​ຈາກ​ລັດຖະບານ​ກາງ FBI ຫຼື​ລາຍ​ລະອຽດ​ທີ່​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງກ່ຽວກັບ​ການ​ໄລ່​ອອກຢູ່​ໃນ​ອີ​ແມ​ລຕອບ​ຄືນຫາ​ວີ​ໂອ​ເອ.

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