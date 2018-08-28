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ນັກເຄື່ອນໄຫວ ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ກຳປູ​ເຈຍ 14 ຄົນ ຖືກປ່ອຍ ເປັນອິດສະຫຼະ​ແລ້ວ

ບັນດາ​ສະມາຊິກພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານຂອງ​ກຳປູເຈຍ ຫຼື CNRP ທີ່​​ໄດ້ຖືກ​ຍຸບ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຖືກປ່ອຍ ອອກຈາກຄຸກ ໂດຍໄດ້ຮັບການ​ໃຫ້ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ ຈາກກະສັດ ໂນໂຣໂດມ ສີຫາມຸນີ ໃນນະຄອນພະນົມເປັນ, ກຳປູເຈຍ, 28 ສິຫາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

​ກຳປູ​ເຈຍໄດ້​ປ່ອຍ​ບັນດາ​ສະມາຊິກພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານຂອງ​ປະ​ເທດ ທີ່ໄດ້ຖືກ​ຍຸບ ຈຳນວນ
14 ຄົນ ຫຼັງຈາກ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ທີ່ເປັນຂ່າວນອງນັນ ທີ່ໄດ້​ແກ່ຍາວການກຳ​ອຳນາດຂອງ​
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນ​ເຊ​ນ ທີ່​ໄດ້ປົກຄອງ​ປະ​ເທດ​ມາ​ໄດ້ 3 ທົດ​ສະ​ວັດແລ້ວ​ນັ້ນ​
ອອກໄປຕື່ມອີກ.

ບັນດາສະມາຊິກພັກຝ່າຍຄ້ານ​ດັ່ງກ່າວ ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ ​ໃນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ຈາກ​ຄຸກເປຣ
ຊາຣ໌ ໃນນະຄອນ​ພະນົມ​ເປັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໃຫ້ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ​ຈາກ​ກະ​ສັດ​ຂອງ
​ກຳປູ​ເຈຍ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ​ໃນ​ຖານກໍ່ຈະລາຈົນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ໄດ້​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຢູ່ຕາມ​ຖະໜົນ​ຫົນທາງ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຮຸນ
​ແຮງ ປີ 2014 ນັ້ນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກຕັດສິນໂທດ ໃຫ້ຕິດ​ຄຸກ ລະຫວ່າງ 7 ຫາ 20 ປີ.

ການໃຫ້​ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຂໍ​ຂະ​ມາ​ໂທດ
​ໃນ​ການ​ເອົາບາດກ້າວ​ດັ່ງກ່າວ​ນັ້ນ.

​ບັນດາ​ສະມາຊິກຈຳນວນ 14 ຄົນ ຂອງພັກ​ກູ້ຊາດ ຊຶ່ງເປັນຝ່າຍ​ຄ້ານກຳປູ​ເຈຍ ຫຼື Cam-
bodia National Rescue Party ທີ່ໄດ້ຖືກ​ຍຸບ ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ​ໂດຍສານ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ
​ເພື່ອ​ແຜ້ວທາງໃຫ້ແກ່ພັກປະຊາຊົນກຳປູ​ເຈຍ ​ຂອງ​ທ່ານ​ຮຸນເຊນ ​ທີ່ເປັນພັກລັດຖະບານ
​ປົກຄອງ​ປະ​ເທດ​ຢູ່​ໃນ​ເວລານີ້ ຊະນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢ່າງ​ຂາດ​ຮອຍໝົດ​ ທັງ 125 ບ່ອນ​ນັ່ງ
ຢູ່​ໃນ​ສະພາ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ນີ້. 19 ພັກ​ການ​ເມືອງ​ນ້ອຍໆ ​ໄດ້​ເຂົ້າ
​ຮ່ວມ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ, ​ແຕ່​ເປັນ​ພຽງ​ການຄັດຄ້ານເລັກໆ​ນ້ອຍ​ໆ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ການ​ຊະນະ​ຢ່າງ​ຖ້ວມລົ້ນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ຮຸນເຊ​ນ ​ທີ່ປົກ​ຄອງ​ປະເທດ ມາ​ໄດ້
33 ປີ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ແກ່ຍາວການກຳ​ສູ່​ອຳນາດ ອອກໄປຕື່ມ​ອີກ ເວລາສະພາເປີດສະໄໝ
ປະຊຸມ ໃນ​ເດືອນ​ໜ້າ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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