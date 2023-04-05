ໂດຍທີ່ຍັງບໍ່ພໍເທົ່າໃດເດືອນ ກໍຈະມີການເລືອກຕັ້ງແລ້ວ ຊາວໜຸ່ມກຳປູເຈຍມີຂໍ້ຄວາມສົ່ງໃຫ້ລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າຊາບວ່າ “ພວກເຮົາຫິວຂ່າວທີ່ເວົ້າຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນອິດສະຫລະ.”
ອົງການຊາວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 10 ແຫ່ງ ໃນປະເທດ ໄດ້ຍື່ນໜັງສືຮ້ອງຮຽນຕໍ່ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວກຳປູເຈຍ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ປະຕິຮູບສື່ມວນຊົນອິດສະຫລະສຽງປະຊາທິປະໄຕ ຫລື Voice of Democracy.
ອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຖືກປິດລົງໃນວັນທີ 13 ກຸມພາຜ່ານມານີ້ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນ ເຊນ ຍ້ອນໄດ້ລາຍງານຂ່າວກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງກຳປູເຈຍແກ່ເທີກີ ພາຍຫຼັງເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວຄັ້ງໃຫຍ່ ໃນຕົ້ນປີ 2023.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດຂອງອົງການຂ່າວ Voice of Democracy ແລະໄດ້ປິດກັ້ນ ການເຂົ້າເຖິງເວັບໄຊຂ່າວ ເປັນພາສາອັງກິດແລະພາສາຂະແມຂອງອົງການນັ້ນ.
ການປິດອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຊາວກຳປູເຈຍບໍ່ມີແຫຼ່ງຂ່າວອິດສະຫລະທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້, ອີງຕາມອົງການຊາວໜຸ່ມກ່າວ.
ບັນດາສະມາຊິກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນຢູ່ທີ່ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ ໃນນະຄອນຫລວງພະນົມເປັນ ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ເພື່ອສົ່ງຄຳຟ້ອງຮ້ອງຂອງຕົນ. ໃນບັນດາກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ລວມມີກຸ່ມພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຊາວໜຸ່ມຂະແມ, ຊາວໜຸ່ມເພື່ອການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ, ແລະ ສະໂມສອນຊາວໜຸ່ມເພື່ອຄວາມຮອບຮູ້.