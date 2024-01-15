ບັນດາບໍລິສັດ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງນັກທຸລະກິດທີ່ມີອິດທິພົນຄົນນຶ່ງ ຂອງກຳປູເຈຍເລີ້ມຂໍອະນຸຍາດຢ່າງງຽບໆ ຕໍ່ໂຄງການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ 2 ແຫ່ງ ທີ່ຢຸດເຊົາມາຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ ໃນແຂວງຣັດຕະນະຄີຣີ ຂອງກຳປູເຈຍ ອີງຕາມເອກກະສານທີ່ໄດ້ຮັບການທົບທວນເບິ່ງຂອງວີໂອເອ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈໃຫ້ແກ່ພວກນັກປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່າວວ່າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວອາດຈະລົບກວນວິຖີຊິວິດຂອງພວກຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ແລະລະບົບນິເວດຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ.
ເຂດລຸ່ມເຊປົກ 3 ແລະລຸ່ມເຊສານ 3 ແມ່ນຖືກລະບຸວ່າ ເປັນສາຂາທີ່ສຳຄັນຂອງແມ່ນ້ຳຂອງຊຶ່ງຈະມີການສ້າງເຂື່ອນໃສ່ໃນກຳປູເຈຍມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2003 ເວລາລັດຖະບານເລີ້ມວາງແຜນ ສຳລັບການລົງ ທຶນສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ. ບໍລິສັດຈີນຫຼາຍບໍລິສັດໄດ້ດຳເນີນການຂໍອະນຸຍາດສ້າງເຂື່ອນດັ່ງກ່າວເມື່ອນຶ່ງທົດສະວັດກ່ອນ ແຕ່ໂຄງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການໄປໜ້າ.
ເວລານີ້ ພວມມີການຊັ່ງຊາວຽກງານຢູ່ທີ່ເຂື່ອນເຂດລຸ່ມເຊປົກ 3 ຄືນອີກ ໂດຍມີແຜນທີ່ຈະດຳເນີນການເຊັ່ນດຽວກັນຢູ່ທີ່ເຂດລຸ່ມເຊສານ 3 ເທື່ອນີ້ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ 2 ບໍລິສັດ ທີ່ເປັນປະທານ ໂດຍນັກທຸລະກິດທີ່ມີອິດທິພົນຄິດເມັງ. ຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງ ທີ່ສົ່ງໄປເຖິງຫ້ອງການເມືອງຣັດຕະນະຄີຣີ ຮູບພາບໃນການສຶກສາເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ແລະປະຫວັດຂອງບໍລິສັດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິສັດທ່ານເມັງ ແລະບໍລິສັດຈີນ Rich International Co ແລະກຸ່ມ Royal ພວມເຮັດວຽກ ເພື່ອເສັດສິ້ນການສຶກສາເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສ້າງເຂື່ອນ ລຸ່ມເຊປົກ 3 ແລະລຸ່ມເຊສານ 3. ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ ຈະແຜ້ວທ້າງໄປສູ່ ການໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ໃນການສ້າງເຂື່ອນ.
ມີປະມານ 10,000 ຄອບຄົວໂດຍລວມ ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສ້າງເຂື່ອນທັງສອງ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານລຽງ ບຸນລຽບ ຜູ້ອຳນວຍການຕາໜ່າງປົກປ້ອງ 3S ແມ່ນ້ຳໃນເຂດຣັດຕະນະຄີຣີ ຊຶ່ງເຮັດວຽກກັບພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການສ້າງເຂື່ອນ ຢູ່ໃນສາຂາຂອງແມ່ນ້ຳຂອງທັງສາມແຫ່ງ.