ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳປູເຈຍ ກ່າວວ່າ ວຽກງານການສ້ອມແປງທີ່ຖານທັບເຮືອ ໃນເມືອງທ່າສີຫະນຸກວິລໃກ້ຈະສຳເລັດເສັດສິ້ນແລ້ວ ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມສົງໄສວ່າ ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍຈີນນັ້ນ ຈະຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກອງທັບຈີນ.
ຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຈີນ ກ່ຽວກັບຖານທັບເຮືອ ຣຽມ ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາເວົ້າ ລຸນຫຼັງທີ່ຮູບຖ່າຍຈາກດາວທຽມສະແດງໃຫ້ເຫັນຂົວໃຫຍ່ ທີ່ຍື່ນອອກໄປໃນທະເລ ຊຶ່ງສາມາດຮອງຮັບກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ມີການກໍ່ສ້າງຢູ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຈຸມ ໂຊຊີດ (Chhhum Socheat) ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກຳປູເຈຍ ໃຫ້ການຢືນຢັນກັບວີໂອເອພະແນກພາສາຂະເໝນວ່າ ວຽກງານການສ້ອມແປງ ຈະແລ້ວໃນໄວໆນີ້ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ມື້ໃດຈະຈັດພິທີເປີດຢ່າງເປັນທາງການ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານຍັງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຂ່າວທີ່ວ່າ ຈີນຈະໃຊ້ຖານທັບດັ່ງກ່າວເພື່ອຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຕົນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຕໍ່ຕ້ານຄູ່ແຂ່ງ ຄືສະຫະລັດ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເສຍໃຈ ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ກຳປູເຈຍເປັນປະເທດທີ່ນ້ອຍໆ. ບາງປະເທດມີຈຸດປະສົງທີ່ບໍ່ດີກ່ຽວກັບປະເທດຂອງພວກເຮົາ” ລາວໄດ້ກ່າວ.
“ບາງປະເທດບໍ່ຍອມຮັບຄວາມຈິງ ແລະພວກເຂົາຍັງເວົ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີມູນຄວາມຈິງ. ລາວໄດ້ກ່າວຕື່ມກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.