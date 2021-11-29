ເຈົ້າຊາຍໂຣໂນດົມ ຣະນະຣິດ (Norodom Ranariddh) ຂອງກໍາປູເຈຍ, ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລູກຊາຍຂອງມື້ລາງກະສັດໂຣໂນດົມ ສີຫານຸ (Norodom Sihanouk) ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນອາທິດວານນີ້ທີ່ປະເທດຝຣັ່ງ, ທ່ານຂຽວ ກັນຫາຣິດ (Khieu Kanharith) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງ ຂ່າວໄດ້ປະກາດໃນເຟສບຸກຂອງທ່ານ. ທ່ານລວມອາຍຸໄດ້ 77 ປີ, ຕາມການລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທ່ານຂຽວ ກັນຫາຣິດກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດຂອງເພິ່ນ ຈາກທ້າວອູມ ດາຣາວຸດ (Um Daravuth), ສະມາຊິກທີ່ຍັງນ້ອຍຢູ່ຂອງລາດຊະວົງກຳປູເຈຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ສາເຫດຂອງການເສຍຊີວິດແຕ່ຢ່າງໃດ.
ເຈົ້າຣະນະຣິດ ມີອາການປ່ວຍ ຕັ້ງແຕ່ເກີດອຸປະຕິເຫດລົດຕຳກັນໃນກຳປູເຈຍ ໃນປີ 2018. ຜູ້ຊ່ວຍຂອງເຈົ້າຣະນະຣິດ ຜູ້ທີ່ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງບອກນາມ ຍ້ອນວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າກັບສື່ມວນຊົນ, ໂດຍກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ໄປປາຣີໃນທ້າຍປີ 2019 ເພື່ອປິ່ນປົວກະດູກກະໂພກຫັກ.
ໜ້າທີ່ການງານຂອງເຈົ້າຣະນະຣິດ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຮົ່ມເງົາຂອງບິດາຂອງທ່ານ, ກະສັດສີຫານຸທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກປວງຊົນ ແລະຄູ່ແຂ່ງທາງດ້ານ ການເມືອງທີ່ສະຫລາດແລະໂຫດຮ້າຍຂອງທ່ານ, ທ່ານຮຸນ ເຊນ ຜູ້ທີ່ທ່ານເຄີຍ ໄດ້ກຳອຳນາດຮ່ວມ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກຂັບໄລ່ອອກໄປ. ທ່ານຮຸນແຊນຍັງເປັນນາ ຍົກລັດຖະມົນຕີຢູ່.
ເຈົ້າຣະນະຣິດໄດ້ຮັບຕໍາແຫນ່ງຂອງທ່ານໃນນາມເປັນລູກຊາຍຂອງ ເຈົ້າສີຫານຸ ແຕ່ຂາດບຸກຄະລິກກະພາບທີ່ເດັ່ນຂອງພໍ່ຂອງທ່ານ ແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ທາງດ້ານການເມືອງ. ນ້ອງຊາຍທີ່ມີຄົນລະແມ່ຂອງເຈົ້າຣະນະຣິດ, ເຈົ້ານະໂນໂຣດົມ ສີຫາໂມນີໄດ້ຂຶ້ນເປັນກະສັດໃນປີ 2004 ຫຼັງຈາກການສະຫລະບັນລັງຂອງເຈົ້າ ສີຫານຸ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສິ້ນພະຊົນໃນປີ 2012. ຫນ້າເຟສບຸກຂອງເຈົ້າສີຫາໂມນີໄດ້ຢືນ ຢັນການເສຍຊີວິດຂອງເຈົ້າຣະນະຣິດ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ