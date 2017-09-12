ພັກຝ່າຍຄ້ານ ກຳປູເຈຍ ປະກາດ ລົງແຂ່ງຂັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2018

ພັກຝ່າຍຄ້ານກຳປູເຈຍກ່າວວ່າ ຕົນຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນການເລືອກຕັ້ງໃນປີໜ້າ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜູ້ນຳຂອງພັກໄດ້ຖືກຈັບໃນຂໍ້ຫາຂາຍຊາດ ແລະນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ
Hun Sen ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຍຸບພັກດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ Son Chhay ສະມາຊິກອາວຸໂສຄົນນຶ່ງຂອງພັກກູ້ຊາດກຳປູເຈຍຊຶ່ງເປັນ ພັກ
ຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະທ້າທາຍພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍຊຶ່ງເປັນ ລັດຖະ
ບານ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ
ທີ່ນະຄອນພະນົມເປັນ.
ຜູ້ນຳພັກກູ້ຊາດ ທ່ານ Kem Sokha ໄດ້ຖືກຈັບໄປຈາກເຮືອນຂອງທ່ານ ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາຜ່ານມາ ແລະກ່າວຫາວ່າຂາຍຊາດ. ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຂໍ້ຫາແມ່ນອີງຕາມ
ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Sokha ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ ຢູ່ໃນວີດີໂອ ເມື່ອປີ 2013 ໃນອັນທີ່ທ່ານ
ກ່າວອ້າງວ່າ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກສະຫະລັດ ເພື່ອສ້າງຂະບວນການສະໜັບ
ສະໜູນປະຊາທິປະໄຕ ຢູ່ໃນກຳປູເຈຍ.
ທ່ານ Hun Sen ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຍຸບພັກກູ້ຊາດ ຖ້າພັກຫາກແຊກແຊງຕາງໜ້າ ໃຫ້ທ່ານ
Kem Sokha.
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