ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານ ຂອງກຳປູເຈຍ ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃຫ້ຈຳຄຸກ 27 ປີ ໃນຂໍ້ຫາທໍລະຍົດຕໍ່ຊາດ

ສານແຫ່ງນຶ່ງຂອງກຳປູເຈຍ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງຝັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານ ເຂັມ ໂສກາ ມີຄວາມຜິດ ໃນຂໍ້ຫາທໍລະຍົດຕໍ່ຊາດ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ແລະ ໄດ້ຖືກຕັດສິນລົງໂທດ ໃຫ້ຈຳຄຸກ 27 ປີ.
ສານນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໂສກາ ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ມະຫາອຳນາດຕ່າງປະເທດ ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊັນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານໂສກາ ໄດ້ປະຕິເສດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ທ່ານໂສກາ ໄວ 69 ປີ ມີເວລານຶ່ງເດືອນທີ່ຈະຂໍອຸທອນຕໍ່ຄຳຕັດສິນແລະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ. ທ່ານໄດ້ຖືກກັກບໍລິເວນໃນທັນທີ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ພົບປະກັບຜູ້ໃດ ຍົກເວັ້ນແຕ່ສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ.
ທ່ານໂສກາ ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງພັກກູ້ຊາດກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກສານສູງສຸດສັ່ງໃຫ້ຍຸບ ພາຍໃນສອງເດືອນ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນປີ 2017.
ທ່ານດັບໂບຢູ ແພັດທຣິກ ເມີຟີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳກຳປູ ເຈຍ ໄດ້ຕ້ອງຕິການດຳເນີນຄະດີ ແລະການຕັດສິນລົງໂທດຕໍ່ທ່ານໂສກາ ໂດຍເອີ້ນສິ່ງເຫຼົ່ານັ້ນວ່າ “ຄວາມລົ້ມແຫຼວຂອງຄວາມຍຸຕິທຳ.”
ທ່ານຈັກ ໂສພຽບ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານສູນກາງເພື່ອສິດທິມະນຸດຂອງກຳປູ ເຈຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການດຳເນີນຄະດີຂອງທ່ານໂສກາ ເປັນຕົວຢ່າງຂອງ “ບັນຫາທີ່ເປັນຕາຢ້ານຂອງລະບົບຍຸຕິທຳ ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງລັດ.”