ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານກຳປູເຈຍ ທ່ານ Kem Sokha ໄດ້ຖືກກ່່່າວຫາຢ່າງເປັນທາງການວ່າ
ທໍລະຍົດ ແລະຈະປະເຊີນໜ້າກັບໂທດຕິດຄຸກ ລະຫວ່າງ 15 ຫາ 30 ປີ ຖ້າຫາກພົບເຫັນ
ວ່າມີຄວາມຜິດ.
ສານແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ ໄດ້ປະກາດໄປໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ຜູ້ນຳ
ຝ່າຍຄ້ານພັກ NRP ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສົມຮູ້ຄ່ວມຄິດກັບຕ່າງຊາດ ເພື່ອທຳ
ລາຍລັດຖະບານ.
ທ່ານ Sokha ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ ໃນການບຸກກວດຄົ້ນບ້ານຂອງຜູ້ກ່ຽວ
ພ້ອມທັງພວກອາລັກຂາສ່ວນຕົວ ອີງຕາມຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນ Twitter ຂອງລູກສາວ
ຂອງເພິ່ນ ຄືທ່ານນາງ Kem Monovithya. ລັດຖະບານກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເຂົ້າຈັບກຸມ
ທ່ານ Sokha ຍ້ອນຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ທີ່ໄດ້ຖ່າຍທອດອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ ໂດຍຕາໜ່າງສື່ເອກກະຊົນຂອງກຳປູເຈຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ນະຄອນ Melbourne
ປະເທດ ອອສເຕຣເລຍ. ພາບໃນວີດີໂອດັ່ງກ່າວ ທີ່ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຕັ້ງແຕ່ປີ 2013
ຊຶ່ງທ່ານ Sokha ໄດ້ອ້າງວ່າທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ກໍ່ຕັ້ງ
ຂະບວນການເພື່ອປະຊາທິປະໄຕຂຶ້ນມາໃນກຳປູເຈຍ.
ຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນ Twitter ຂອງທ່ານໃນວັນຈັນວານນີ້ເວົ້າວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະ
ສູນເສຍສິດເສລິພາບຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄປ, ແຕ່ຫວັງວ່າ ເສຣີພາບຈະບໍ່ຕາຍຈາກ
ກຳປູເຈຍ ໄປ ຈັກເທື່ອ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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