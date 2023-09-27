ນຶ່ງໃນບັນດາອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະຈຸສຸດທ້າຍຂອງກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງໄດ້ຖືກປິດໃນຕົ້ນປີນີ້ ມີກຳນົດທີ່ຈະເປີດຄືນ ຢູ່ເມືອງຕາໂຄມາ ໃນລັດວໍຊິງຕັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຂອງສະຫະລັດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳປູເຈຍ ໄດ້ຖອນໃບອະນຸຍາດ ຂອງສຽງປະຊາທິປະໄຕເມື່ອເດືອນກຸມພາ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ໃຫ້ແກ່ພວກສະໜັບສະໜຸນອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະ ແລະພວກນັກຂ່າວຂອງທາງອົງການ.
ແຕ່ຖະແຫຼງການທາງໜ້າເຟສບຸກຂອງອົງການຂ່າວໃນເດືອນນີ້ແຈ້ງວ່າ ຕົນຈະເລີ້ມອອກອາກາດຄືນ ເປັນເວລາເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ ທາງເຟສບຸກ ຢູທູບ ແລະຕິກຕົກ ໃນວັນທີ 2 ຕຸລານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ.
ສຽງປະຊາທິປະໄຕຈະດຳເນີນງານ ພາຍໃຕ້ ທ່ານປາ ກວນ ຕຽງ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງແລະອະດີດຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານສູນກາງສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະ ຂອງກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ຈັດການອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວ ກ່ອນທີ່ຈະຖືກປິດ. ທ່ານໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກກຳປູເຈຍ ມາໄດ້ຫ້າປີກວ່າແລ້ວ ແລະໄດ້ລາອອກ ຈາກສູນກາງ ເມື່ອເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຂະເໝນວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈເລີ້ມເປີດລາຍການສຽງປະຊາທິປະໄຕຄືນອີກຍ້ອນທ່ານໄດ້ມອງເຫັນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຊາວກຳປູເຈຍຕ້ອງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງແລະສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະ.
ການເປີດສຽງປະຊາທິປະໄຕຄືນໃໝ່ນີ້ ຍັງຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ອິດສະຫຼະພາບໃນດ້ານການຂ່າວແລະສິດເສລີພາບໃນການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ນັ້ນຄືຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ.
ວິທີການໃນການດຳເນີນງານຂອງອົງການຂ່າວດັ່ງກ່າວຈະຍັງເໝືອນເດີມ ແຕ່ທ່ານປາ ກວນ ຕຽງ ເວົ້າວ່າ ພວກນັກຂ່າວທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານ ຈະບໍ່ຢູ່ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ.