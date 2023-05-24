ນັກເຄື່ອນໄຫວສິດທິທີ່ດິນຊາວ ກຳປູເຈຍ ສາມຄົນຜູ້ທີ່ຖືກຈັບໃນຂໍ້ກ່າວຫາວາງແຜນຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານມີແຜນທີ່ຈະຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດການປະຕິວັດ ດ້ວຍການສອນບັນດາຊາວນາ ກ່ຽວກັບ ການແບ່ງແຍກຊົນຊັ້ນ ລະຫວ່າງ ຄົນຮັ່ງມີ ແລະ ຄົນທຸກ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນຶ່ງໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ ເທັງ ສະເວີນ, ປະທານຂອງພັນທະມິດຊຸມຊົນຊາວນາກຳປູເຈຍ, ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວ ທ່ານ ແນວ ພີບ ແລະ ທ່ານ ທັນ ຮັດ ຖືກຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາໂດຍສານແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດເມື່ອວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນຕໍ່ຕ້ານລັດ ແລະ ຍຸແຍ່ໃຫ້ກະທຳຄວາມຜິດທາງອາຍາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ແອມ ແຊມ ອັດ ຈາກກຸ່ມສິດທິໃນທ້ອງຖິ່ນ ລິຄາໂດ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າການວາງແຜນຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານມີໂທດຂັງຄຸກແຕ່ 5 ຫາ 10 ປີ, ໃນຂະນະທີ່ການຍຸແຍ່ໃຫ້ກໍ່ຄວາມຜິດທາງອາຍາສາມາດຖືກລົງໂທດແຕ່ 6 ເດືອນຫາ 2 ປີ. ລາວຍັງໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ເປັນການສົ່ງ “ຂໍ້ຄວາມຂົ່ມຂູ່” ຕໍ່ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສສາມຄົນນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍຄຳເຫັນ ແລະ ທະນາຍຄວາມຂອງເຂົາເຈົ້າ ກໍບໍ່ສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ໃນທັນທີ.