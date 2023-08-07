ກະສັດກຳປູເຈຍ ແຕ່ງຕັ້ງລູກຊາຍຂອງທ່ານຮຸນ ເຊນ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່

ທ່ານ ຮຸນ ມາເນັດ (Hun Manet) ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ນໍາຄົນໃໝ່ຂອງກຳປູເຈຍ ໂດຍກະສັດໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງຢ່າງມີ ປະສິດທິຜົນຈາກບິດາຂອງທ່ານ ຊຶ່ງປົກຄອງມາເປັນເວລາເກືອບ 4 ທົດສະວັດ.
ສອງສາມມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢ່າງຖ້ວມລົ້ນໃນການເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນກໍ ລະກົດ, ທ່ານຮຸນ ເຊນ (Hun Sen), ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ນຳທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງດົນທີ່ສຸດໃນໂລກ, ໄດ້ປະກາດວ່າທ່ານກຳລັງຈະກ້າວລົງຈາກຕຳແໜ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະມອບອຳນາດໃຫ້ລູກຊາຍກົກຂອງທ່ານ.
ການປ່ອນບັດໄດ້ຖືກປະນາມຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນການຫຼອກລວງ ຫຼັງຈາກຜູ້ທ້າຊິງຝ່າຍຄ້ານຫຼັກ, ພັກແສງທຽນ, ໄດ້ຖືກກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ກວດສອບລັກສະນະທາງດ້ານເຕັກນິກຄືນ, ໂດຍພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ (CPP) ທີ່ປົກຄອງປະເທດ ໄດ້ຊະນະທັງໝົດ ຍົກເວັ້ນ 5 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາຕ່ຳທີ່ມີສະມາຊິກ 125 ຄົນ.
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ພາຍຫຼັງການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຮຸນ ເຊນ (Hun Sen), ກະສັດ ໂນໂຣດົມ ສີຫາໂມນີ (Norodom Sihamoni) ໄດ້ອອກລັດຖະດຳລັດໂດຍລະບຸວ່າ "ແຕ່ງຕັ້ງທ່ານດຣ. ຮຸນ ມາເນດ (Hun Manet) ເປັນນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີແຫ່ງລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ສະໄໝທີ 7 ຂອງລັດຖະສະພາ".