ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ສານແຫ່ງນຶ່ງຂອງກຳປູເຈຍໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຈຳຄຸກຕໍ່ພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານປະມານ 60 ຄົນ, ລວມທັງທະນາຍຄວາມ ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ທ່ານນາງເທຍຣີ ແສງ (Theary Seng) ວ່າໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດໃນການກະທໍາ
ການ ທໍລະຍົດຊາດ ໃນການດຳເນີນຮັບຟັງຄະດີຮວມໝູ່ທີ່ຖືກປະນາມໂດຍສະຫະລັດ, ບັນດາກຸ່ມສິດທິມະນຸດວ່າ ເປັນເຫດຜົນທາງດ້ານການເມືອງ, ອີງຕາມອົງການຂ່າງຣອຍເຕີ້ສ໌ (Reuters).
ທ່ານນາງເທຍຣີ ແສງ, ທະນາຍຄວາມ ແລະນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິດທິມະນຸດ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍກຳປູເຈຍ ແມ່ນນຶ່ງໃນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 100 ຄົນທີ່ພົວພັນກັບພັກກູ້ຊາດກຳປູເຈຍ (CNRP) ທີ່ຖືກຍຸບແລ້ວ ແລະຖືກກ່າວຫາວ່າທຳການທໍລະຍົດ ແລະຍຸແຍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ.
ສານໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດທ່ານນາງເທຍຣີ ແສງ ໃຫ້ ຖືກຈຳຄຸກ 6 ປີ ແລະສັ່ງໃຫ້ຈັບນາງ, ອີງຕາມທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງ ເວົ້າກັບນັກຂ່າວ.
“ອັນນີ້ເປັນເລື້ອງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະໄປພົບກັບທ່ານນາງຢູ່ໃນຄຸກ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຂໍອຸທອນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທະນາຍຄວາມ ຈວງ ຈວງກີ (Chuong Choungy) ທ່ານກ່າວຢູ່ນອກສານ, ໂດຍໃຫ້ ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານນາງແມ່ນນຶ່ງ ໃນຈຳເລີຍປະມານ 60 ຄົນທີ່ຖືກຕັດສິນໃຫ້ຈໍາຄຸກເປັນເວລາລະຫວ່າງຫ້າຫາແປດປີ.
ທ່ານນາງເທຍຣີ ແສງໄດ້ໄປຮອດສານໂດຍທີ່ນຸ່ງຊຸດເປັນຄືຮູບປັ້ນຂອງເທພີ ອິດສະຫລະພາບໂດຍມີຕ່ອງໂສ້ທີ່ເປັນສັນຍາລັກທີ່ອ້ອມຕົວທ່ານນາງ, ແລະເວົ້າວ່າທ່ານນາງຄາດວ່າຈະຖືກພົບວ່າມີຄວາມຜິດ.
ຫຼັງຈາກຄໍາຕັດສິນ, ທ່ານນາງກໍໄດ້ຖືກມັດແຂນເອົາເຂົ້າໄປໃນລົດບັນທຸກຂອງຕຳຫຼວດຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດການປະທະກັນລະຫວ່າງເຈົ້າຫນ້າທີ່ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານນາງ.