ສານອຸທອນຂອງເທດສະບານນະຄອນຫລວງພະນົມເປັນ ໄດ້ເຫັນດີນຳຄຳຕັດສິນຂອງສານຊັ້ນຕົ້ນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການສືບສວນອະດີດນັກຂ່າວຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ສອງຄົນກ່ຽວກັບຂໍ້ກ່າວຫາວ່າເປັນສອດແນມນັ້ນ.
ນັກຂ່າວ ແຢງ ໂຊເທຍຣີ ແລະ ອຸນ ຈິນ, ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງຍ້ອນໄດ້ “ເກັບເອົາຂໍ້ມູນ ສົ່ງໃຫ້ແກ່ແຫລ່ງຂ່າວຕ່າງປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນເດືອນພະຈິກປີ 2017 ຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ຍື່ນຄຳອຸທອນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຂໍໃຫ້ຍົກເລີກຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ແຊມ ຈຳເຣີນ, ທະນາຍຄວາມປ້ອງກັນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ຄຳຕັດສິນຢູ່ໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳອຸທອນນັ້ນ “ເປັນການເມີນເສີຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງລູກຄວາມຂອງທ່ານ.”
“ພວກເຮົາມີເວລາຢູ່ 1 ເດືອນ ເພື່ອພິຈາລະນາຍື່ນຄຳຮ້ອງອີກສະບັບນຶ່ງຫາ ສານສູງສຸດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ຖືກອ້າງເຖິງຢູ່ໃນໜັງສືພິມຂະແມ ທ້າມສ໌.
ທ່ານ ແຢງ ໂຊເທຍຣີ ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາເສຍໃຈຕໍ່ຄຳຕັດສິນນັ້ນ” ພາຍຫລັງ ທີ່ມີການດຳເນີນຮັບຟັງຄະດີແບບສັ້ນໆ, ອີງຕາມວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີທີ່ເປັນອົງການຂ່າວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນງົບປະມານກຳໜົດໃຫ້ໂດຍລັດຖະສະພາຄືກັນກັບວີໂອເອນັ້ນ. “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນີ້ເປັນການຕັດສິນທາງການເມືອງ, ບໍ່ແມ່ນເປັນ ການຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂໍຮ້ອງສານໃຫ້ເລັ່ງຂັ້ນຕອນໃນການພິຈາລະນາຄະດີ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເອົາຄະດີຂອງພວກເຮົາມາໄຕ່ສວນ.”
ຫ້ອງການຂອງວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີໃນພະນົມເປັນ ໄດ້ຖືກປິດໄວ້ ໃນເດືອນກັນຍາ 2017 ທ່າມກາງການທັບມ້າງຂອງລັດຖະບານຕໍ່ອົງການຂ່າວຕ່າງໆ. ການກ່າວຫາໃນປີ 2017 ຕໍ່ທ່ານ ໂຊເທຍຣິນ ແລະທ່ານ ຈິນ ໄດ້ກ່າວຫາຕໍ່ສອງຄົນນີ້ວ່າ ໄດ້ເອົາອຸປະກອນການກະຈາຍສຽງໄປຕິດຕັ້ງໄວ້ຢູ່ໃນເຮືອນສ່ວນຕົວຂອງຄົນນຶ່ງ ເພື່ອຈະໃຫ້ມີການສົ່ງລາຍງານຂ່າວໃຫ້ແກ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ຂອງ
ວິທະຍຸເອເຊຍເສຣີ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ສືບຕໍ່ໄປ.
ໃນໄລຍະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຂັງເປັນເວລາ 9 ເດືອນນັ້ນ ລັດຖະບານຍັງກ່າວຫາທັງສອງຄົນວ່າ ໄດ້ຜະລິດຮູບໂປ້ເດັກນ້ອຍ ກ່ອນຈະປ່ອຍຕົວເຂົາເຈົ້າໂດຍມີການວາງເງິນປະກັນຕົວ ໃນເດືອນສິງຫາ 2018 ຜ່ານມາ.
ຖ້າຫາກພົບວ່າມີຄວາມຜິດຖານເປັນສອດແນມ, ແຕ່ລະຄົນໃນຈຳນວນຜູ້ຊາຍ ເຫລົ່ານີ້ ຈະຖືກຕິດຄຸກ 15 ປີ ຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕາ 445 ຂອງກົດໝາຍອາຍາ. ຂໍ້ກ່າວຫາໃນການຜະລິດຮູບໂປ້ ແມ່ນສາມາດຖືກຄຸກນານເຖິງ 1 ປີ.