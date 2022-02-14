ກຳປູເຈຍກຳລັງເປີດປະຕູ ລະບົບອິນເຕີແນັດແຫ່ງຊາດໃໝ່ຂອງຕົນ, ຊຶ່ງເປັນການກະທຳທີ່ນັກເຄື່ອນໄຫວກ່າວວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດລະງັບປາກສຽງຂອງຝ່າຍຄ້ານໃນປະເທດທີ່ຖືກໂຈມຕີຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນອີກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ (AFP).
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສິດທິຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເຕືອນວ່າ ປະຕູ ທີ່ຈະເຮັດ ໃຫ້ການເຂົ້າຫາ ໃນເວັບທຸກອັນໄປຜ່ານຈຸດເຂົ້າບ່ອນດຽວ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍລັດ ຖະບານຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 16 ກຸມພາເປັນຕົ້ນໄປ ຈະມີຜົນກະທົບ "ອັນຮ້າຍແຮງ" ຕໍ່ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະການປາກເວົ້າຢ່າງເສລີຂອງບຸກຄົນ.
ມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວອັນຫຼ້າສຸດຂອງທ່ານຮຸນ ເຊນ, ຜູ້ປົກຄອງປະເທດແບບ ຜະເດັດການ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຢູ່ໃນປະເທດຊຶ່ງໄດ້ຈັບກຸມຫລາຍສິບຄົນ ຍ້ອນການຂຽນຂ່າວລົງທາງອອນລາຍນ໌ ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.
ນັກສິລະປິນຮິບຮັອບ ເຄຍ ໂຊກຸນ (Kea Sokun) ເຊິ່ງມີເນື້ອເພັງເວົ້າ ກ່ຽວ ກັບຄວາມບໍ່ຍຸຕິທຳ ແລະການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ ລັດຖະບານມັກຮ້ອງນັ້ນ ແມ່ນຜູ້ນຶ່ງ ໃນພວກທີ່ຖືກຈໍາຄຸກ.
ໃນຂະນະທີ່ເພງຂອງລາວມີຈຳນວນການເບິ່ງຫຼາຍລ້ານວິວໃນ YouTube, ຕຳຫຼວດນອກເຄື່ອງແບບມາເຄາະປະຕູເຮືອນລາວ ໃນເດືອນກັນຍາ 2020.
"ພວກເຂົາຖາມວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂ້ອຍ?" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ້າວ ເຄຍ ໂຊກຸນທີ່ກ່າວຕໍ່ AFP.
ລາວຖືກຈັບແລະຕັດສິນໂທດໃນຂໍ້ຫາປຸກລະດົມຄົນ ຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຄຸກເປັນເວລາ 1 ປີ ແລະປັດຈຸບັນມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ລະບົບປະຕູໃຫມ່ນີ້ຈະພາໃຫ້ມີປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນເພີ້ມຂຶ້ນ ປະສົບກັບຊະຕາກໍາອັນດຽວກັນກັບລາວ.
ລາວເວົ້າວ່າ "ມັນເປັນການຍາກຫລາຍທີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ຢ່າງ ເສລີ."
ລາວເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ "ພວກເຂົາຈັບຂ້ອຍ ເພື່ອເປັນການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄົນອື່ນ."
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