ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບ ແລະລັດຖະບານກຳປູເຈຍ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ອ້າງວ່າ ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກປັກກິ່ງຈະແຜ້ວທາງໃຫ້ຈີນຕັ້ງຖານທັບເຮືອຢູ່ໃນກຳປູເຈຍ.
ລາຍງານຂ່າວ ຂອງໜັງສືພິມອອນລາຍ ເອເຊຍໄທມ໌ສ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ແຈ້ງວ່າ ທ່າກຳປັ່ນນ້ຳເລິກ ທີ່ໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ UDG ຂອງຈີນ ຢູ່ທີ່ເກາະກົງ ອາດຈະເປັນບ່ອນຈອດກຳປັ່ນລົບ ແລະເຮືອພິຄາດຂອງຈີນ.
ແຕ່ໂຄສົກກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກຳປູເຈຍ ນາຍພົນຊຮຸມ ໂຊຊິອາດ (Chhum Socheat) ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ລາຍງານທີ່ວ່າ ທ່າກຳປັ່ນແຫ່ງນີ້ຈະຖືກໃຊ້ເປັນຖານທັບເຮືອຈີນໃນອະນາຄົດ ຊຶ່ງຈະເປັນເລື້ອງທີ່ຜິດກົດໝາຍພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນຂອງກຳປູເຈຍ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາກຳປູເຈຍ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ອ່ານລາຍງານຂ່າວນັ້ນ ແຕ່ລັດຖະທຳມະນູນກຳປູເຈຍເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຖານທັບຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໃນດິນກຳປູເຈຍ. ນັ້ນຄືກົດໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ ສິ່ງທີ່ໜັງສືພິມ ເອເຊຍໄທມ໌ສ ລາຍງານໄປນັ້ນແມ່ນການເສກສັນປັ້ນແຕ່ງ ເພື່ອສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ພາບພົດຂອງກຳປູເຈຍ.”
ຈີນ ແມ່ນເປັນເຈົ້າໜີ້ເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດທັງໝົດຂອງກຳປູເຈຍ 6 ຕື້ໂດລາ ແລະເປັນຄູ່ການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງກຳປູເຈຍນຳດ້ວຍ. ການລົງທຶນຂອງຈີນ ພວມຫັນປ່ຽນຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມມະຊັບຂອງກຳປູເຈຍແລະອຸດສາຫະກຳການພະນັນ ໂດຍສະເພາະທີ່ເມືອງສີຫານຸກວິລ ຊຶ່ງເປັນເຂດເສດຖະກິດພິເສດນັ້ນ.
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