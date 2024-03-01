ໜັງສືພິມ ພະນົມເປັນ ໂພສທ໌ ຂອງກຳປູເຈຍ ຈະປິດໂຕລົງ ທ່າມກາງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ

ໜັງສືພິມ ພະນົມເປັນ ໂພສ ທີ່ພິມຈຳໜ່າຍຈາກນະຄອນຫຼວງຂອງກຳປູເຈຍ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ທົດສະວັດ ກ່າວໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຕົນຈະຢຸດການພິມຈຳໜ່າຍສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະພາສາຂະເໝນ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ທ່າມກາງລາຍໄດ້ ແລະຈຳນວນຜູ້ອ່ານທີ່ຕົກຕໍ່າລົງ ແລະການທີ່ຜູ້ຖືຮຸ້ນ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະ “ແບກຮັບການສູນເສຍລາຍຮັບດັ່ງກ່າວໄດ້.”
ການປິດຕົວດັ່ງກ່າວ ເປັນຄວາມເສຍຫາຍອີກອັນນຶ່ງ ຕໍ່ເສລີພາບດ້ານຂ່າວ ໃນກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການປາບປາມຂອງລັດຖະບານຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຄວາມເຫັນຕ່າງທາງດ້ານການເມືອງ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໂດຍອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊນ (Hun Sen) ເມື່ອປະມານ 8 ປີກ່ອນ.
"ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ພະຍາຍາມອັດສີດເງິນທຶນເພີ່ມເຕີມ ແລະສ້າງລາຍຮັບ ໂດຍທຸກວິທີທາງ ເພື່ອຟື້ນຟູສະພາບການເງິນຂອງບໍລິສັດ ແລະສືບຕໍ່ພິມ ຫນັງສືພິມທີ່ເປັນເອກະລາດ ແລະເປັນມືອາຊີບ, ເຊິ່ງໄດ້ເປີດດໍາເນີນການມາຫຼາຍກວ່າ 30 ປີ," ຜູ້ຈັດການຂອງບໍລິສັດກ່າວ ໃນຖະແຫຼງການທີ່ຈັດພີມເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນສະບັບຕອນເຊົ້າວັນສຸກຂອງຕົນ.
ຖະແຫຼງການໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ "ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຖືຮຸ້ນຂອງພວກເຮົາ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈດ້ວຍຄວາມເສຍໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ທີ່ຈະຍຸຕິການພິມຈຳໜ່າຍໜັງສືພິມທັງສະບັບພາສາອັງກິດ ແລະພາສາຂະເໝນ ພາຍໃນວັນທີ 29 ມີນາ 2024."
ໜັງສືພິມ ພະນົມເປັນ ໂພສ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຊາວອາເມຣິກັນ ທ່ານ ໄມໂກລ ເຮສ໌ (Michael Hayes) ແລະ ແຄັດລີນ ໂອ ຄີບຟ໌ (Kathleen O'Keefe) ໃນປີ 1992 ດ້ວຍເງິນເກັບສະສົມຕະຫຼອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ ຈຳນວນ 50,000 ໂດລາ, ໃນເວລາທີ່ກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເດີນທາງມາຮອດກຳປູເຈຍ ແລະປະເທດນີ້ ຍັງຢູ່ໃນພາວະສົງຄາມຢູ່.
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