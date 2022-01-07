ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຳປູເຈຍ ທ່ານຮຸນ ເຊນ ກຳລັງຢ້ຽມຢາມມຽນມາໃນອັນທີ່ ທ່ານເວົ້າວ່າ ເປັນການເດີນທາງໄປເພື່ອຟື້ນຟູສັນຕິພາບ ຫລັງການຍຶດອຳນາດ ຂອງທະຫານໃນວັນທີ 1 ກຸມພາ ແຕ່ພວກທີ່ຕຳໜິທ່ານກ່າວວ່າ ເປັນການເຮັດໃຫ້ການຍຶດອຳນາດຂອງກອງທັບຖືກຕ້ອງຊອບທຳ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP.)
ວິດີໂອຖ່າຍທອດສົດ ໃນໜ້າເຟສບຸກທາງການຂອງທ່ານຮຸນ ເຊນ ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ທ່ານຖືກຮັບຕ້ອນຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງມຽນມາ ຫຼັງຈາກທ່ານ ເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງເນປີດໍຂອງມຽນມາແລ້ວໃນວັນສຸກມື້ນີ້. ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານມຽນມາຍັງໄດ້ອອກອາກາດການເດີນທາງໄປເຖິງຂອງທ່ານ.
ທ່ານຮຸນ ເຊນ ເອງກໍເປັນຜູ້ນຳທີ່ຜະເດັດການທີ່ກຳອຳນາດມາເປັນເວລາ 36 ປີ ແລ້ວ ແລະຮັກສາການຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງຢູ່ ໃນກຳປູເຈຍ. ທ່ານເປັນປະມຸກລັດຄົນທຳອິດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມມຽນມາ ນັບແຕ່ມີການກໍ່ລັດຖະປະຫານທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຖືກເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານນາງອອງ ຊານ ຊູຈີ ລົງ.
ກຳປູເຈຍເປັນປະທານວຽນຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫລືອາຊຽນ ແລະ ທ່ານຮຸນ ເຊນ ມີແຜນທີ່ຈະພົບປະກັບຜູ້ນຳລະດັບສູງຂອງນຳມຽນມາ, ນາຍພົນມິນ ອອງ ລາຍ (Min Aung Hlaing) ເພື່ອຊຸກຍູ້ແຜນການສັນຕິພາບ 5 ຂໍ້ສຳລັບມຽນມາທີ່ອາຊຽນໄດ້ຮັບຮອງເອົາໃນປີກາຍນີ້.
ທ່ານຮຸນ ເຊນ ກ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມາທີ່ນະຄອນຫລວງພະນົມເປັນ ວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ຕັ້ງເງື່ອນໄຂໃດໆໄວ້ລ່ວງໜ້າໃດ ກ່ອນການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ.
ທ່ານກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ “ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກນຳເຂົ້າມາເຈລະຈາ ແມ່ນບໍ່ມີຫຍັງນອກເໜືອໄປຈາກ 5 ຂໍ້ ທີ່ເປັນຂໍ້ໄດ້ຮັບຄວາມເປັນເອກະສັນກັນ ເຫັນດີນຳກັນໂດຍບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອາຊຽນ.
ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຍຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ມີຂຶ້ນ ຫລັງການຍຶດອຳນາດຂອງທະຫານ, ເຈລະຈາກັບຝ່າຍຄ້ານກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂໂດຍສັນຕິວິທີ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ທູດພິເສດອາຊຽນ ພົບປະ ແລະໄກ່ເກ່ຍກັບທຸກຝ່າຍ ທີ່ຢູ່ໃນການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ..
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