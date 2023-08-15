ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນອັງຄານ, ໑໕ ສິງຫາ ໒໐໒໓
ເອເຊຍ

ທ່ານ ຮຸນ ມາ​ເນດ ໃຫ້​ສັນ​ຍານ "ບໍ່​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ" ຕໍ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຈີນ ກ່ອນ​ສືບ​ທອດ​ຕຳ​ແໜ່ງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ທ່ານ ຮຸນ ມາ​ເນດ, ຂວາ, ຈັບ​ມື​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພົບ​ປະ​ກັນ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ພະ​ນົມ​ເປັນ, ກຳ​ປູ​ເຈຍ, 13 ສິງ​ຫາ 2023.

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຄົນ​ໃໝ່​ຂອງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ, ນາຍ​ພົນ ຮຸນ ມາ​ເນດ, ໄດ້​ທຳ​ການ​ທົດ​ສອບ​ ​ເມື່ອ​ທ້າຍ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ ສຳ​ລັບ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ທ່ານ, ໂດຍ​ໄດ້​ຕ້ອນ​ຮັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ພະ​ນົມ​ເປັນ.

ທ່ານ ຮຸນ ມາ​ເນ​ດ ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຕໍ່​ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃໝ່​ຂອງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຈະ​ຍັງ​ຄົງມີ “ທ່າ​ທີ​ທີ່ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ” ຕໍ່​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ຈີນ​ດຽວ ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ ແລະ “ນະ​ໂຍ​ບາຍບໍ່​ແຊກ​ແຊງ” ຕໍ່ ຈີນ, ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ຄວາມ​ໃນ​ໜ້າ ເຟ​ສ​ບຸກ ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ.

ທ່ານ ຮຸນ ມາ​ເນດ ຍັງ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໂຄງ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ນຶ່ງ​ແລວ​ທາງ​ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ໃນ ຈີນ ກາງ​ເດືອນ​ຕຸ​ລານີ້, ເຊິ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ສາ​ບານ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນນີ້. ທ່າ​ນ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ ຈີນ-ອາ​ຊຽນ ທີ່​ເມືອງ​ ໜານ​ໜິງ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ເມືອງ​ເອກ​ພາກ​ພື້ນ ກວາງ​ຊີ ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ປະ​ເທດ.

ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຢ້ຽມ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ພະ​ນົມ​ເປັນ, ທ່ານ ຫວັງ ຢີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ “ຂະ​ແໜງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ” ແລະ “ຂະ​ແໜງ​ການ​ປາ ແລະ ເຂົ້າ,” ພ້ອມ​ກັບ “ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ສຳ​ລັບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ຫລະ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທີ່​ວ່ອງ​ໄວ​ຂອງ ກຳ​ປູ​ເຈຍ,” ອີງ​ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ​ ຢູ່​ເວັບ​ໄຊ້​ສະ​ຖານ​ທູດ​ຂອງ ຈີນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG