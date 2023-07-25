ການໂອນອໍານາດ ຈາກພໍ່ມາສູ່ລູກຊາຍ ຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນໜ້ານີ້ ລຸນຫຼັງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນ ເຊນ ແລະພັກປະຊາຊົນກໍາປູເຈຍຫຼື ພັກ CPP ທີ່ປົກຄອງປະເທດມາຍາວນານຂອງທ່ານ, ດໍາເນີນຕາມຄວາມຄາດຫວັງ ແລະຂະຫຍາຍອໍານາດຂອງພວກເຂົາ ດ້ວຍການຊະນະການແຂ່ງຂັນການເລືອກຕັ້ງໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ດ້ວຍການຊະນະ 120 ບ່ອນນັ່ງ ຂອງຈໍານວນທັງໝົດ 125 ບ່ອນ ໃນສະພາ.
ມັນເປັນຜົນຮັບທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ສໍາລັບການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດທີ່ໄດ້ອະ ທິບາຍໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ເນື່ອງຈາກມັນ “ບໍ່ມີທັງເສລີພາບ ແລະບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ” ລຸນຫຼັງມີການຕັດສິດພັກແສງ ເຊິ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານ, ແລະມີການປາບປາມອົງການຂ່າວອິດສະຫຼະ ພ້ອມທັງບັນດາຜູ້ຄັດ ຄ້ານ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງຜະເດັດການ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ດໍາເນີນບາດກ້າວຕ່າງໆໂດຍກໍານົດຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆທາງວີຊາ “ຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ເປັນບ່ອນທໍາລາຍລະບອບປະຊາທິ ປະໄຕ” ແລະໄດ້ “ຢຸດການດໍາເນີນງານ ໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດໄວ້ຊົ່ວຄາວ.” ປະເທດອື່ນໆ ເຊິ່ງລວມມີອອສເຕຣເລຍ ແລະບັນດາປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ກໍໄດ້ປະນາມຂັ້ນຕອນການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວນີ້ເຊັ່ນກັນ.
ແຫຼ່ງຂ່າວກ່າວວ່າ ລູກຊາຍກົກຂອງ ທ່ານຮຸນ ເຊນ, ທ່ານຮຸນ ມາເນດ ຈະເຂົ້າສາບານໂຕ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນວັນທີ 29 ສິງຫານີ້, ເມື່ອມີກໍານົດການປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ລຸນຫຼັງທ່ານຮຸນ ເຊນ ອາຍຸ 70 ສິ້ນສຸດການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບວ່າ ເມື່ອໃດທ່ານຈະລົງຈາກຕໍາແໜ່ງ