'ຂໍ້ມູນປະຈໍາໂຕຂອງພັກ ປະຊາທິປະໄຕ' ກໍາປູເຈຍ ໄດ້ສັ່ນສະເທືອນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ

ການເລືອກຕັ້ງປະຈໍາທ້ອງຖິ່ນ ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນານີ້ ຄາດວ່າ ຈະເປັນການສູ້ກັນໃນປະເດັນກ່ຽວກັບເຫດຜົນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະສະພາບແວດລ້ອມ, ແຕ່ນັກວິເຄາະກ່າວກັບ VOA ວ່າ ການປ່ອນບັດຂອງປະຊາຊົນ ຈະສະໜອງ ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນທັງໝົດ ໃນການກວດສອບເບິ່ງການປົກຄອງແບບຜະເດັດການຂອງລັດຖະບານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນເຊັນ.
ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ພັກປະຊາຊົນກໍາປູເຈຍ ທີ່ກໍາອໍານາດ ມາເປັນເວລາດົນນານຂອງທ່ານນັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນຢ່າງແນ່ນອນ, ເນື່ອງຈາກໃນປີ 2017 ໄດ້ມີການຍຸບພັກກູ້ຊາດກໍາປູເຈຍ ຫຼື CNRP ໂດຍພັກດັ່ງ ກ່າວເກືອບວ່າມີຄະແນນນິຍົມໃກ້ຄຽງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງປະຊາຊົນ.
ການປາບປາມຜູ້ສະໜັບສະໜຸນພັກ CNRP ເພີ້ມຂຶ້ນໃນຊ່ວງສອງປີທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ ມີຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍ ແລະພະຍາຍາມທຸກຢ່າງໃນການສ້າງຕັ້ງພັກຂຶ້ນມາໃໝ່. ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນບາງຄົນ ໄດ້ອ້າງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍ, ນຶ່ງໃນນັ້ນ ຖືກມີດແທງ ຈົນເສຍຊີວິດໃນເດືອນພະຈິກເມື່ອປີແລ້ວນີ້ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຍື່ນຄໍາຮ້ອງ ເພື່ອຮ້ອງຮຽນຕໍ່ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານອູ ວິຣັກ (Ou Virak), ປະທານຂອງກຸ່ມຟີວເຈີ ຟໍລໍາ (Future Forum) ບອກກັບ VOA ວ່າ ການປ່ອນບັດຂອງປະຊາຊົນດັ່ງກ່າວນີ້ ອາດໃຊ້ເປັນການລົງປະຊາມະຕິ ຕໍ່ພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ໃນລະຫວ່າງກວດສອບເບິ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ມີສິດລົງຄະແນນສຽງ ໃນສະແວດລ້ອມຫຼັງຈາກການຍຸບພັກ CNRP.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ເຫດຜົນທີ່ສໍາຄັນໃນການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນຄັ້ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນການເລືອກຕັ້ງດ້ວຍຕົນເອງ. ປະເດັນຫຼັກກໍຄື ເຖິງແມ່ນວ່າການເລືອກຕັ້ງຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ຫຼືບໍ່, ເຖິງແມ່ນວ່າການເລືອກຕັ້ງຈະຖືກມອງວ່າມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນໃນສາຍ ຕາຂອງປະຊາຊົນຊາວກໍາປູເຈຍຫຼືບໍ່, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຖືໄດ້ວ່າມັນຍຸຕິທໍາ ແລະມີເສລີພາບຫຼືບໍ່.”