ກໍາປູເຈຍ, ໄດ້ເລີ້ມການດໍາເນີນຄະດີ ຂາຍຊາດ ຄືນອີກ ຕໍ່ຜູ້ນໍາພັກຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານເຄັມ ໂສຄາ (Kem Sokha) ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກທີ່ຕ້ອງມີການຫຼ້າຊ້າມາເປັນເວລາສອງປີ ອັນເນື່ອງມາຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ເຊິ່ງເປັນກໍລະນີທີ່ສະຫະລັດໄດ້ຕ້ອງຕິວ່າມີຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ.
ທ່ານເຄັມ ໂສຄາ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມໃນປີ 2017, ແລະພັກກູ້ຊາດກໍາປູເຈຍ ຫຼື CNRP ເຊິ່ງເປັນພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກສັ່ງຫ້າມກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໃນປີ 2018 ເຊິ່ງໄດ້ຖືກກວດລ້າງໂດຍພັກປະຊາຊົນກໍາປູເຈຍ ຫຼື CPP ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຮຸນ ເຊນ.
ພັກ CNRP ໄດ້ຖືກທໍາລາຍລົງຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ ໂດຍສະມາຊິກຫຼາຍຄົນຂອງພັກໄດ້ຖືກຈັບ ຫຼືໄດ້ຫລົບໜີໄປລີ້ໄພຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ໃນອັນທີ່ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວກ່າວວ່າ ເປັນການກວດລ້າງປາບປາມ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຂັດຂວາງຕໍ່ການທ້າທາຍໃນການຜູກຂາດອໍານາດຂອງພັກ CPP.
ທ່ານເຄັມ ໂສຄາ ບອກກັບບັນດານັກຂ່າວຈາກເຮືອນພັກຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຂຶ້ນສານ ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ...ສານຈະຕັດສິນໃຈຍົກຟ້ອງຂ້າພະເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຈະສາມາດບັນລຸການປອງດອງຊາດ ແລະຄວາມສາມັກຄີຊາດ ເພື່ອພັດທະນາປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານເຄັມ ໂສຄາ ໄດ້ຮັບການປ່ອຍໂຕໃຫ້ເປັນອິດສະຫຼະ ຈາກການກັກບໍລິເວນໃນປີ 2019, ແຕ່ວ່າ ຍັງຄົງຖືກສັ່ງຫ້າມ ໃນການເຄື່ອນໄຫວທາງການເມືອງຢູ່.
ໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້, ລູກສາວຂອງທ່ານ ນາງໂມໂນວິທະຍາ ເຄັມ (Monovithya Kem) ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສານ ຍົກເລີກຂໍ້ກ່າວຫາ ໂດຍເສີມວ່າ ພໍ່ຂອງນາງເປັນຄົນທີ່ມີ “ຈິດວິນຍານທີ່ເຂັ້ມແຂງ.”
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