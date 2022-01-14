ກຳປູເຈຍ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ເລື່ອນກອງປະຊຸມຄັ້ງທຳອິດຂອງສະມາຄົມບັນດາປະເທດຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຫລືອາຊຽນ ປີ 2022 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງຕົນໂດຍລັດຖະບານກ່າວວ່າ ທ່າມກາງທີ່ມີລາຍ ງານ ກ່ຽວກັບການມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ ໃນການໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດມຽນມາ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນເຊນ ເມື່ອອາທິດແລ້ວ ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງນັ້ນ ທ່ານບໍ່ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳປະຊາທິປະໄຕ.
ການພົບປະແບບເຊິ່ງໜ້າ ຂອງບັນດາລັດມົນຕີຕ່າງປະເທດ ມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້າ ທີ່ເມືອງສຽມຣຽບ (Siem Reap) ໄດ້ເລື່ອນເວລາອອກໄປຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ ອີງຕາມການປະກາດ ຂອງທ່ານຂຽວ ກັນຫາຣິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ.
“ກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ ຕົ້ນຕໍ່ນັ້ນມີກຳນົດທີ່ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນ
ວັນທີ 18 ຫາ 19ເດືອນມັງກອນ ປິ 2022 ໃນແຂວງສຽມຣຽບໄດ້ຖືກເລື່ອນເວລາອອກ
ໄປ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່່່ານ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຢູ່ໜ້າ Facebook ໂດຍບໍ່ໄດ້ປະ
ກາດໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບວັນເວລາໃໝ່ສຳລັບກອງປະຊຸມ
ທ່ານກ່າວວ່າ ເຫດຜົນຂອງການເລື່ອນເວລາ ກໍເພາະວ່າ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງອາຊຽນ “ມີຄວາມລຳບາກໃນການເດີນທາງເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ ຊຸມ.”
ການເລື່ອນເວລາດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ຫລ້າຊ້າ ຕໍ່ການຮັບຮອງຢ່າງເປັນທາງການໃນການແຕ່ງໃຫ້ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ພຣັກ ໂສກົນ (Prak Sokhonn) ໃຫ້ເປັນທູດພິເສດຄົນໃໝ່ ຂອງອາຊຽນ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງມຽນມາ.
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