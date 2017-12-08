ລັດຖະບານກຳປູເຈຍ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ຍັງບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆ ເພື່ອເປັນການຕອບ
ໂຕ້ ຕໍ່ການຈຳກັດໃນການເດີນທາງທີ່ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະຫ້າມບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ຂັ້ນສູງ ໃນການຕອບໂຕ້ໂດຍກົງຕໍ່ອັນທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເປັນການ ຕໍ່ຕ້ານປະຊາທິ
ປະໄຕ ໂດຍລັດຖະບານພະນົມເປັນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກຳປູເຈຍຈຳນວນນຶ່ງ ແລະໃນບາງກໍລະນີອາດຈະຮວມ
ທັງສະມາຊິກ ໃນຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ ຈະຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ
ໃນການສະແດງປະຕິກິລິຍາທີ່ແຮງທີ່ສຸດໃນອັນທີ່ພວກຕ້ອງຕິຕຽນກ່າວວ່າ ເປັນການ
ເຄື່ອນໄຫວໄປສູ່ລະບອບຜະເດັດການ ຈາກປະເທດທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕ.
ຢູ່ນອກສະພາແຫ່ງຊາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນກຳປູເຈຍ ທ່ານຊາຣ ເຄັງ ກ່າວ
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດມີສິດທິທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມໃນສິ່ງທີ່ຕົນ
ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ນັ້ນແມ່ນສິດທິຂອງສະຫະລັດ ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ຈະເວົ້າຢ່າງໃດ.”
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການຈຳກັດການເດີນທາງ ແມ່ນເປັນ “ການ
ຕອບໂຕ້ໂດຍກົງ” ຕໍ່ລັດຖະບານກຳປູເຈຍ “ໃນການເອົາມາດຕະການຕໍ່ຕ້ານປະຊາທິ
ປະໄຕ” ຊຶ່ງຮວມທັງ ຈຳຄຸກຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານເຄັມ ສຸກຂາຍຸບພັກຂອງທ່ານ ແລະ
ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ສະມາຊິກຫລາຍກວ່າ 100 ຄົນ ຫລິ້ນການເມືອງເປັນເວລາຫ້າປີ.
ພວກນັກສັງເກດການເວົ້າວ່າ ການຈຳກັດໃໝ່ດັ່ງກ່າວຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນການ
ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ທີ່ຈະເອົາບາດກ້າວອັນໜັກ
ແໜ້ນຈຳນວນນຶ່ງ ຕໍ່ລັດຖະບານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນເຊນ ຫລັງຈາກສານສູງສຸດ
ກຳປູເຈຍ ຍຸບພັກກູ້ຊາດກຳປູເຈຍຂອງທ່ານສຸກຂາ ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກຜ່ານມາ.
ທັນທີຫລັງຈາກມີການຍຸບພັກດັ່ງກ່າວແລ້ວ ສະຫະລັດໄດ້ໂຈະການໃຫ້ເງິນສະໜັບ
ສະໜຸນຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດຂອງກຳປູເຈຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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