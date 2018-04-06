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ກຳປູເຈຍ ເຊີນຜູ້ສັງເກດການສາກົນ ເຂົ້າໄປ ຕິດຕາມເບິ່ງ ການເລືອກຕັ້ງ

ແມ່ຍິງກຳປູເຈຍຄົນນຶ່ງ ກຳລັງປ່ອນບັດເອົາສະມາຊິກສະພາສູງ ຢູ່ໜ່ວຍປ່ອນບັດ ຕັກໂມ ໃນແຂວງກັນດານ ປະເທດກຳປູເຈຍ.

ຄະນະ​ກຳມະການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກຳປູ​ເຈຍ ​ໄດ້​ເຊີນບັນດາ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ສາກົນ
ເຂົ້າໄປຕິດຕາມເບິ່ງການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍລະກົດ​ ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ທີ່​ມີການ​
ຄາດ​ກັນ​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ ຈະ​ເປັນໄຊຊະນະ​ຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນ ຂອງພັກປະຊາຊົນ ກຳປູ
ເຈຍ ຫຼື CPP ຊຶ່ງເປັນພັກ​ລັດຖະບານ​ແລະ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ຮຸນ​ເຊ​ນ ​ເພາະ​ວ່າ​ພັກ​
ຝ່າຍຄ້ານ​ໄດ້​ຖືກ​ຍຸບໄປແລ້ວໃນປີກາຍນີ້.

ຄະນະສັງເກດການສາກົນ ແມ່ນ​ໄດ້ມີການບັງຄັບ ໂດຍກົດໝາ​ຍໃຫ້​ເຊີນເຂົ້າໄປຕິດ
ຕາມ​ເບິ່ງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ຢູ່ໃນ​ກຳປູ​ເຈຍ. ບັນດາ​ກຸ່​ມທ້ອງ​ຖິ່ນທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ລັດຖະບານ​ກໍ​
ໄດ້ຖືກເຊີນ ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນ​ກັນ.

ທັງຄະນະສັງ​ເກດ​ການ​ ຂອງສາກົນ​ ແລະ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຈະ​ສາມາດ​ສົ່ງລາຍ​ງານ ​ທີ່ເປັນ ລາຍລັກອັກສອນ ​ກ່ຽວກັບການ​ພົບ​ເຫັນ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ລົງ​ຄະແນນ​
ສຽງ​ສິ້ນສຸດ​ລົງ ​ແຕ່​ວ່າ​ກຸ່ມສັງເກດການໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ອາດ​ລັງ​ເລ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມຫຼັງ​
ຈາກ​ໄດ້ມີ​ການກົດ​ດັນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ​ລັດ​ຖະບານ​ ບໍ່ໃຫ້ມີ​ການຕ້ອງ​ຕິ​ແລະ
​ສານ​ສູງ​ສຸດ​ກຳປູ​ເຈຍໃນ​ເດືອນ​ພະຈິກ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ກໍ​ໄດ້​ຍຸບ​ພັກກູ້​ຊາດ​ກຳປູ​ເຈຍ ຊຶ່ງເປັນ
ພັກຝ່າຍຄ້ານ.

ລະຫວ່າງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ສະພາ​ສູງ​ໃນ​ເດືອນ​ກຸມພາ ທີ່ຍັງ​ຜົນໃຫ້ພັກປະຊາຊົນກຳປູ
ເຈຍ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ​ຢ່າງໃຫຍ່ນັ້ນ ພວກ​ສັງ​ເກດ​ການ​ໃນທ້ອງ​ຖິ່ນ​ສອງ​ກຸ່ມ​ໄດ້​ບອຍ
ຄອດບໍ່ຍອມເຂົ້າຮ່ວມນຳ​.

ທ່ານຄອນ ສະຫວ່າງ ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ​ຂອງອົງການ​ຄອມ​ແຟຣວ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ສະໜັບ
ສະໜູນ​ປະຊາທິປະ​ໄຕໃນທ້ອງ​ຖິ່ນກ່າວ​ວ່າ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ກ່ຽວກັບວ່າ ​ກຸ່ມ​ຂອງ
ທ່ານຈະ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ສັງເກດການໃນ​ການ​ເລືອກຕັ້ງຫຼືບໍ່ນັ້ນ ຈະ​ມີຂຶ້ນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຈົດ
ທະບຽນຂອງ​ພັກ​ປິດລົງ​ ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ ​ຈະ​ມາ​ເຖິ​ງນີ້.

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