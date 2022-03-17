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​ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ຂອງ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ຖືກ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ມີ​ຄວາມ​ຜິດ

ແຟ້ມ - ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ທີ່​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ທ່ານ​ແຊມ ຣັງ​ສີ ພວມ​ຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ ເວ​ລາ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງ​ສະ​ໜາມ​ບິນສາ​ກົນ​ຊູ​ກາ​ໂນ-ຮັ​ຕ​ຕາ ທີ່​ເມືອງ​ຕັງ​ເກຣັງ (Tangerang) ປະ​ເທດ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 14 ພະ​ຈິກ 2019.

ສານ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ໄດ້​ຕັດ​ສິນໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ແຊມ ຣັງ​ສີ ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ອີກ 20 ຄົນ​ແລະ​ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດຖານທໍ​ລະ​ຍົດ​ຕໍ່​ຊາດແລະ​ຂໍ້​ຫາ​ອື່ນໆ​ອີກ.

ສານ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ພະ​ນົມ​ເປັນ ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໂທດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ແຊມ ຣັງ​ສີ ແລະ​ຜູ້​ນຳ​ຄົນ​ອື່ນໆອີກ 7 ຄົນ ທີ່​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ໃຫ້​ຕິດ​ຄຸກ 10 ປີ.

ທ່ານ​ແຊມ ​ຮັງ​ສີ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ພັກ​ຮ່ວມຂອງ​ພັກ​ກູ້​ຊາດ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ທີ່​ຖືກ​ຍຸບ​ໄປ​ແລ້ວ ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຕິ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຮຸນ​ເຊນ. ທ່ານ​ໄດ້​ໄປ​ລີ້​ໄພ​ຢູ່​ໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2016 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ຂໍ້​ຫາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ແມ່ນ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ແຊມ ຣັງ​ສີ ໃນ​ປີ 2019 ທີ່​ຖືກ​ຂັດ​ຂວາງ​ໂດ​ຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ Human Right Watch ​ຫຼື HRW ໄດ້ຕຳ​ໜິ​ຕິ​ຕຽນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ​ກຳ​ປູ​ເຈຍໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ທຳ ແລະ “ບໍ່​ມີ​ຫຼັກ​ຖານ​ທີ່​ໜ້າ​ເຊື່ອ​ຖື​ໃດໆ ຖືກ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ ວ່າ​ພວກ​ຈຳ​ເລີຍ​ກະ​ທຳ​ຜິດ.”

ກຸ່ມ​ HRW ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວ່າ “ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ແນ​ໃສ່​ ເພື່ອ​ກຳ​ຈັດ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ທາງ​ການ​ເມືອງ ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຮຸນ​ເຊນ​ແລະ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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