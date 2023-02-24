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ວັນສຸກ, 24 ກຸມພາ 2023
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ກຳປູເຈຍ ຢືນຢັນການເສຍຊີວິດຍ້ອນໄຂ້ຫວັດສັດ​ປີກ H5N1 ຄັ້ງທຳອິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 

ເປັດລອຍນໍ້າຢູ່ແຄມຝັ່ງຢູ່ຟາມໃນບ້ານ ສນົວ, ນະຄອນຫຼວງ ພະນົມເປັນ, ກຳປູເຈຍ, 23 ກຸມພາ 2023.

ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ໃນ​ແຂວງ ເປ​ຣ ເວັງ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ເດັກ​ຍິງ​ອາ​ຍຸ 11 ປີ​ຈາກ​ໄຂ້​ຫວັດ​ສັດ​ປີກ ຫຼື H5N1, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ການ​ຕິດ​ແປດ​ໄຂ້​ຫວັດສັດ​ປີກຕໍ່​ມະ​ນຸດ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ກຳ​ປູ​ເຈຍນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນ​ມາ. ທ່ານ ປັນ​ຍາ​ຣິດ ເຊັ​ງ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ແຂວງ ເປ​ຣ ເວັງ, ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ ພະ​ແນກ​ພາ​ສາ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ໄກ່ ແລະ ເປັດຫຼາຍ​ໂຕ​ໃນ​ເຂດທີ່​ເດັກ​ຍິງ​ໄດ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ນັ້ນ​ ໄດ້​ຕາຍ​ຍ້ອນ​ໄຂ້​ຫວັດ​ສັດ​ປີກ.

ເດັກ​ຍິງຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ບ້ານ ໂຣ​ລຽງ ໃນ​ຊຸມ​ຊົນ ຣົມ​ເລັດ, ໄດ້​ເລີ່ມ​ສະ​ແດງ​ອາ​ການ​ໄຂ້, ໄອ ແລະ ເຈັບ​ຄໍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 16 ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ. ລາວ​ຖືກກວດ​ພົບ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໂຣກ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ຫຼັງ​ຈາກ​ການມີ​ໄຂ້​ສູງ 39 ອົງ​ສາ​ແຊ​ລ​ຊຽ​ສ ດ້ວຍ​ການ​ໄອ ແລະ ເຈັບ​ຄໍ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ວັນ​ທີ່​ນາງ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ໄຂ້​ຫວັດ​ສັດ​ປີກ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຕໍ່​ມະ​ນຸດ​ ຈົນ​ຮອດ​ການ​ລະ​ບາດ​ໃນ​ປີ 1997 ​ທີ່ໄດ້​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ໃສ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ໄປ​ຕະຫຼາດ​ສັດ​ປີກ​ສົດ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ. ຈາກ 18 ຄົນ ​ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ​ນັ້ນ, 6 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ.

ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ທີ່​ປະ​ກອບ​ມີ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄດ້​ສຳ​ພັດ​ໂດຍ​ກົງ​ກັບ​ສັດ​ປີກ​ທີ່​ຕິດ​ເຊື້ອ​ນັ້ນ, ການ​ຕິດ​ແປດ​ໃນ​ໂຕ ມິ້ງ, ໂຕ​ແຣັກ​ຄູ​ນ, ໝາ​ໄນ, ແມວ​ນ້ຳ, ໝີ ກ​ຣິ​ສ​ລີ ແລະ ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ສັດ​ນ້ຳ​ລ້ຽງ​ລູກ​ດ້ວຍ​ນົມ​ຄື​ແມວ​ນ້ຳ ແລະ ປາ​ໂລ​ມາ ແມ່ນ​ໄດ້​ກໍ່​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ກ່ຽວ​ກັບ ໄວ​ຣັ​ສ ທີ່​ຈະກາຍ​ມາ​ແຜ່​ລາມ​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ​ໃນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ອີງ​ຕາມ​ວາ​ລະ​ສານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດຊື່​ວ່າ Nature.

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