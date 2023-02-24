ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກໃນແຂວງ ເປຣ ເວັງ ໄດ້ຢືນຢັນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກຍິງອາຍຸ 11 ປີຈາກໄຂ້ຫວັດສັດປີກ ຫຼື H5N1, ເຊິ່ງເປັນການຕິດແປດໄຂ້ຫວັດສັດປີກຕໍ່ມະນຸດຄັ້ງທຳອິດຂອງກຳປູເຈຍນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ. ທ່ານ ປັນຍາຣິດ ເຊັງ, ຜູ້ອຳນວຍການພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ເປຣ ເວັງ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ພະແນກພາສາກຳປູເຈຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ໄກ່ ແລະ ເປັດຫຼາຍໂຕໃນເຂດທີ່ເດັກຍິງໄດ້ອາໄສຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຫວັດສັດປີກ.
ເດັກຍິງຄົນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເປັນຜູ້ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານ ໂຣລຽງ ໃນຊຸມຊົນ ຣົມເລັດ, ໄດ້ເລີ່ມສະແດງອາການໄຂ້, ໄອ ແລະ ເຈັບຄໍໃນວັນທີ 16 ກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ. ລາວຖືກກວດພົບຕິດເຊື້ອໂຣກໃນວັນພຸດວານນີ້ຫຼັງຈາກການມີໄຂ້ສູງ 39 ອົງສາແຊລຊຽສ ດ້ວຍການໄອ ແລະ ເຈັບຄໍ, ເຊິ່ງແມ່ນວັນທີ່ນາງໄດ້ເສຍຊີວິດ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
ໄຂ້ຫວັດສັດປີກບໍ່ໄດ້ຖືກພິຈາລະນາວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ມະນຸດ ຈົນຮອດການລະບາດໃນປີ 1997 ທີ່ໄດ້ເຊື່ອມໂຍງໃສ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຕະຫຼາດສັດປີກສົດໃນຮົງກົງ. ຈາກ 18 ຄົນ ທີ່ຕິດເຊື້ອນັ້ນ, 6 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າກໍລະນີສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ປະກອບມີປະຊາຊົນໄດ້ສຳພັດໂດຍກົງກັບສັດປີກທີ່ຕິດເຊື້ອນັ້ນ, ການຕິດແປດໃນໂຕ ມິ້ງ, ໂຕແຣັກຄູນ, ໝາໄນ, ແມວນ້ຳ, ໝີ ກຣິສລີ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງສັດນ້ຳລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມຄືແມວນ້ຳ ແລະ ປາໂລມາ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ໄວຣັສ ທີ່ຈະກາຍມາແຜ່ລາມຢ່າງງ່າຍດາຍໃນປະຊາຊົນ, ອີງຕາມວາລະສານວິທະຍາສາດຊື່ວ່າ Nature.