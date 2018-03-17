ກຳປູເຈຍ ຊ້ອມລົບ ຮ່ວມກັບຈີນ ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມສຳພັນ ກັບ ສຫລ ເຢັນລົງ

ພວກທະຫານກຳປູເຈຍ ແລະຈີນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ເລີ້ມການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະ
ຫານເປັນເວລາ 15 ມື້ຢູ່ໃນພາກກາງຂອງກຳປູເຈຍໃນອາທິດນີ້ ທີ່ຮວມທັງ ການຢິງ
ລູກຈະຫຼວດແທ້ ຈາກເຮືອບິນເຮລີຄອບເຕີ້ ການສູ້ລົບທາງລົດຖັງ ແລະການຕໍ່ຕ້ານ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍພ້ອມທັງການເຝິກຊ້ອມໃນການບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ. ນອກນັ້ນຍັງ
ມີລາຍງານວ່າ ຈີນຈະໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອລົງຖັງ ແລະລົດຫຸ້ມເກາະ ລຳລຽງທະຫານ
ຢູ່ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ.
ການຮ່ວມມືທາງທະຫານ ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນທີ່ມີຊື່ວ່າ “ມັງກອນຄຳ” ແມ່ນ
ເປັນຮ່ອງຮອຍຫລ້າສຸດ ທີ່ພັກປະຊາຊົນກຳປູເຈຍ ຫຼື CPP ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະ
ບານ ແມ່ນກາງຕໍ່ອາໄສປັກກິ່ງ ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ເພື່ອຄວບຄຸມປະເທດ ໂດຍຜ່ານ
ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການທູດ ເສດຖະກິດແລະການທະຫານ
ອີງຕາມບັນດານັກວິເຄາະ.
ເຂົ້າເຈົ້າກ່າວວ່າ ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນ ເພີ້ມຂຶ້ນທາງທະຫານຂອງຈີນ ຍັງ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກອງທັບກຳປູເຈຍ ສ້າງຄວາມກໍ້າເກິ່ງທາງດ້ານອຳນາດກັບບັນດາປະ
ເທດເພື່ອນບ້ານ. ແຕ່ຈຳນວນນຶ່ງເຕືອນວ່າ ການລົບລ້າງແຜນຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງ
ທະຫານຂອງກຳປູເຈຍ ກັບກອງທັບສະຫະລັດໃນປີແລ້ວນີ້ ເປັນສັນຍານເພີ້ມຂຶ້ນ
ທີ່ພະນົມເປັນໄດ້ແຕກແຍກກັບວໍຊິງຕັນ ແລະບັນດາພັນທະມິດໃນຂົງເຂດ ພ້ອມທັງ
ບັນດາປະເທດເອເຊຍອື່ນໆ ທີ່ຊອກຫາທາງຕ້ານຄວາມໄຝ່ຝັນ ຂອງຈີນທີ່ຈະຄອງ
ຄວາມເປັນເຈົ້າຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ໃນປີກາຍນີ້ ກຳປູເຈຍໄດ້ລົບລ້າງ ແຜນຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານກັບສະຫະລັດ
ທີ່ຮ້ອງວ່າ ອັງກໍ ເຊັນທີແນລທີ່ໄດ້ມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາປີທີແປຕິດຕໍ່ກັນ. ນອກ
ນັ້ນຍັງໄດ້ລົບລ້າງ ໂຄງການຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດທີ່ມີມານານ ແລ້ວ ເພື່ອ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ. ກຳປູເຈຍກ່າວວ່າ ກຳ
ລັງຂອງຕົນບໍ່ມີເວລາພຽງເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມການຊ້ອມປະຈຳປີດັ່ງກ່າວ.
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