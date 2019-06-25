ມີຊາວຈີນຢ່າງນ້ອຍ 4 ຄົນ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ ໃນການພົວພັນກັບເຫດການຕຶກພັງ
ໃນກຳປູເຈຍ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ ພວກພະນັກງານກໍ່ສ້າງ 24 ຄົນ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້.
ຊາວຈີນ 4 ຄົນ ທີ່ຮວມທັງເຈົ້າຂອງຕຶກ ແມ່ນໄດ້ຖືກຟ້ອງ ໃນສານແຂວງ Preah Sihanouk ໃນຖານຄາດຕະກຳທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ການບໍ່ຕັ້ງໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຄົນບາດເຈັບແລະໂທດອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ວຍ.
ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕຶກຄອນໂດມີນຽມ 7 ຊັ້ນ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ທັນສ້າງເສັດ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕາກອາກາດແຄມທະເລ ທີ່ເມືອງ Sihanoukville, ທີ່ໄດ້ຈະມີຜູ້ຄົນເຂົ້າມາຢູ່ ແບບຊົ່ວຄາວ ສອງເທົ່າ ສຳລັບຢ່າງນ້ອຍມີພະນັກງານ 50 ຫາ 60 ຄົນ. ມີຢ່າງນ້ອຍ ມີພະນັກງານ 26 ຄົນ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນເຫດຕຶກພັງຄັ້ງນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມີຊາຍສອງຄົນ ໄດ້ຖືກດຶງອອກມາ ທີ່ຍັງມີຊີວິດລອດມາໄດ້ ໃນວັນຈັນວານນີ້.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ໃນສະຖານທູດຈີນ ໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ ໄດ້ລະບຸວ່າ “ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຢ່າງລະອຽດໃນການສືບສວນສອບສວນ ຂອງອຸບປະຕິເຫດ ແລະການເອົາມາດຕະການທີ່ຈຳເປັນ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳປູເຈຍ ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ຕາມກົດໝາຍ.” ຖະແຫຼງການຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະສົ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອ ໄປຊ່ອຍກູ້ໄພຄັ້ງນີ້.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີກຳປູເຈຍ ທ່ານ ຮຸນ ເຊນ ທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ເກີດເຫດໃນແລງວັນອາທິດຜ່ານມານີ້, ໄດ້ປະກາດ ໃນໜ້າເຟສບຸກວ່າ ທ່ານໄດ້ສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການພິເສດເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕຶກອາຄານຂອງຈີນໃນເມືອງດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານ ຍັງໄດ້ກ່າວໃນໜ້າເຟສບຸກວ່າ ທ່ານໄດ້ຂໍຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າແຂວງ Yun Min ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະທ່ານກໍໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະປະຕິບັດຕາມ.
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