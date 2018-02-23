ສະມາຊິກສະພາຂອງອອສເຕຣເລຍທ່ານນຶ່ງເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ຫາທາງ ໃຫ້
ຕໍາຫລວດຂອງລັດຖະບານກາງເຂົ້າຊ່ອຍເຫຼືອເພື່ອຮັບມືກັບການຂົ່ມຂູ່
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນເຊນຂອງກໍາປູເຈຍ ທີ່ເວົ້າວ່າ ຈະທໍາຮ້າຍປະ
ຊາຊົນອອສເຕຣເລຍຢູ່ໃນຜືນແຜ່ນດິນປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເອງ.
ຢູ່ໃນຄໍາປາໄສ ໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ທ່ານຍັງໄດ້ຂູ່ວ່າ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ລະຫວ່າງກຸ່ມອາຊ່ຽນ (ASEAN) ແລະອອສເຕຣເລຍ
ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຊິດນີ ໃນເດືອນໜ້ານີ້ ຊຶ່ງທ່ານຮຸນເຊນກ່າວຕໍ່ພວກທີ່
ວາງແຜນເດີນຂະບວນປະທ້ວງວ່າ ພວກເຂົາຄວນຈື່ໄວ້ "ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ [ອອສເຕຣເລຍ]
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ."
ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ "ຖ້າພວກເຈົ້າຈູດຮຸ່ນຈໍາລອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະ
ໄລ່ ແລະຕີພວກເຈົ້າ ເຖິງເຮືອນພຸ້ນຫລະ. ຂ້າພະເຈົ້າຈະເຕືອນໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.”
"ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າໃຫ້ຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຖ້າພວກເຈົ້າຫາກມີສິດທີ່ຈະເຜົາ
[ຮູບ] ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍມີສິດທີ່ຈະຕີພວກເຈົ້າໄດ້ເຊັ່ນກັນ."
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ພວກປະທ້ວງຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ກໍາລັງ
ວາງແຜນທີ່ຈະເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານທ່ານຮຸນເຊນ ທີ່ໄດ້ປົກຄອງປະເທດມາ
ເປັນເວລານານກວ່າ 30 ປີ ແລະໃນໝໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ຍຸບພັກການເມືອງຝ່ານຄ້ານ
ທີ່ມີພຽງພັກດຽວທີ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວໄດ້ໃນປະເທດ ກ່ອນໜ້າການເລືອກ
ຕັ້ງທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນກໍລະກົດນີ້.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານກໍໄດ້ສາບານວ່າ ຈະຂ້າຄົນຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ຖ້າຈໍາເປັນ
ເພື່ອຈະໃຫ້ຕົນເອງ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນການເລືອກຕັ້ງ ແລະກໍໄດ້ຄິດຫາວິທີ
ເພື່ອທໍາການກວດລ້າງໂຈມຕີ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນມາເປັນເວລາດົນນານ ຕໍ່ກຸ່ມສັງ
ຄົມພົນລະເຮືອນ ແລະພວກທີ່ຕໍ່ຕ້ານທາງການເມືອງ.
ຄໍາເຫັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມໂກດແຄ້ນເປັນຟືນເປັນໄຟໃນອາທິດນີ້ ໄດ້ມີ
ຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ເຢຍຣະມັນ ໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດເພື່ອເປັນການ
ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວເຫລົ່ານີ້ ໃນຂະນະທີ່ສະພາຂອງສະຫະພາບຢູ
ໂຣບ ມີລາຍງານວ່າ ຈະຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງໂທດ ແລະໄດ້ທົບທວນສິດພິ
ເສດຂອງກໍາປູເຈຍໃນການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດຂອງປະເທດເຂົາເຈົ້າ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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