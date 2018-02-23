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ທ. ຮຸນ​ເຊນ ​ປະກາດວ່າ ຈະ​ທໍາຮ້າຍ ​ປະຊາຊົນ ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ຢູ່ທີ່ປະເທດ ຂອງເຂົາເຈົ້າ

​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນ​ເຊນ ຂອງກໍາປູ​ເຈຍ ໂບກມື ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ໄດ້ໄປປເຖິງສະໜາມບິນ ຖານທັບອາກາດ ພາລາມ, ໃນນະຄອນນີວເດລີ ຂອງອິນເດຍ ໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ, 2018

ສະມາຊິກສະພາ​ຂອງ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍທ່ານ​ນຶ່ງ​ເວົ້າວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຫາ​ທາງ ​ໃຫ້
ຕໍາຫລວດຂອງ​ລັດຖະບານ​ກາງ​ເຂົ້າຊ່ອຍເຫຼືອເພື່ອ​ຮັບມືກັບການ​ຂົ່ມ​ຂູ່​
ຂອງ​ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຮຸນ​ເຊນຂອງກໍາປູ​ເຈຍ ທີ່​ເວົ້າວ່າ ​ຈະ​ທໍາຮ້າຍ​ປະ
ຊາຊົນອອສ​ເຕຣ​ເລຍ​ຢູ່​ໃນ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອງ.

ຢູ່​ໃນ​ຄໍາ​ປາ​ໄສ​ ໃນມື້​ວັນ​ພຸດ​ຜ່ານ​ມານີ້ ​ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ຂູ່​ວ່າ​ ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າຮ່ວມກອງ​
ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ພິເສດ ລະຫວ່າງກຸ່ມ​ອາ​ຊ່ຽນ (ASEAN) ​ແລະອອສ​ເຕຣ​ເລຍ
ທີ່​ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຊິດ​ນີ ​ໃນ​ເດືອນໜ້ານີ້ ຊຶ່ງທ່ານ​ຮຸນ​ເຊ​ນກ່າວຕໍ່ພວກ​ທີ່
​ວາງ​ແຜນ​ເດີນ​ຂະ​ບວນປະ​ທ້ວງວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຄວນ​ຈື່​ໄວ້ "ວ່າ ການ​ຢ້ຽມຢາມ
​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ເປັນກຽດ​ໃຫ້​ແກ່​ລັດຖະບານ [ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ]
ຂອງ​ພວກ​ເຂົາເຈົ້າ."

ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ້ມວ່າ "​ຖ້າພວກ​ເຈົ້າຈູດ​ຮຸ່ນ​ຈໍາລອງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​
ໄລ່​ ​ແລະ​ຕີ​ພວກ​ເຈົ້າ ​ເຖິງເຮືອນພຸ້ນ​ຫລະ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ເຕືອນ​ໃຫ້​ຮູ້ລ່ວງໜ້າ.”
"ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກ​ເວົ້າ​ໃຫ້​ຮູ້​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງວ່າ ຖ້າ​ພວກ​ເຈົ້າຫາກ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ເຜົາ
[ຮູບ] ຂອງຂ້າພະ​ເຈົ້າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ຕີ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໄດ້ເຊັ່ນ​ກັນ."

​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ພວກ​ປະ​ທ້ວງຫລາຍຮ້ອຍ​ຄົນ ກໍາລັງ​
ວາງ​ແຜນ​ທີ່ຈະເດີນ​ຂະ​ບວນຕໍ່ຕ້ານ​ທ່ານຮຸນ​ເຊ​ນ ທີ່​ໄດ້​ປົກຄອງ​ປະ​ເທດ​ມາ​
ເປັນ​ເວລາ​ນານ​ກວ່າ 30 ປີ ​ແລະໃນໝໍ່ໆມານີ້ ​ໄດ້​ຍຸບ​ພັກ​ການ​ເມືອງ​ຝ່າ​ນຄ້ານ
ທີ່​ມີ​ພຽງພັກດຽວທີ່ສາມາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄດ້​ໃນ​ປະ​ເທດ ກ່ອນໜ້າການ​ເລືອກ​
ຕັ້ງທີ່​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍລະກົດ​ນີ້.

ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທ່ານ​ກໍ​ໄດ້​ສາບານ​ວ່າ ​ຈະ​ຂ້າ​ຄົນ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ ຖ້າ​ຈໍາ​ເປັນ​
ເພື່ອ​ຈະ​ໃຫ້​ຕົນ​ເອງ ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ​ໃນ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ ​ແລະ​ກໍ​ໄດ້ຄິດ​ຫາ​ວິທີ
​ເພື່ອ​ທໍາ​ການກວດ​ລ້າງໂຈມ​ຕີ ຕໍ່​ສື່​ມວນ​ຊົນມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ ຕໍ່ກຸ່ມສັງ
ຄົ​ມພົນລະ​ເຮືອນ ​ແລະພວກ​ທີ່ຕໍ່ຕ້ານ​ທາງການເມືອງ.

ຄໍາ​ເຫັນ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ໂກດແຄ້ນເປັນຟືນເປັນໄຟໃນອາທິດນີ້ ​ໄດ້​ມີ​
ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຢຍຣະມັນ​ ໄດ້ວາງ​ມາດ​ຕະການ​ລົງໂທດເພື່ອ​ເປັນ​ການ​
ຕອບ​ໂຕ້ຕໍ່ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຫລົ່ານີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ສະພາ​ຂອງສະຫະພາບຢູ
ໂຣບ ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຈະຂໍຮ້ອງໃຫ້ມີ​ການ​ລົງ​ໂທດ ​ແລະ​ໄດ້​ທົບ​ທວນ​ສິດ​ພິ
​ເສດ​ຂອງ​ກໍາປູ​ເຈຍ​ໃນການ​ເຂົ້າ​ເຖິງຕະຫລາດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

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