ບໍລິສັດລົງທຶນເອກກະຊົນຊື່ວ່າ ຫຸ້ນສ່ວນ ບາຣິງ ໂວສຕັອກ ຄາປີຕາລ (Baring
Vostok Capital Partners) ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງມົສກູ ໄດ້ປະກາດໃນ
ວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຄູ່ຮ່ວມອາວຸໂສ ທ່ານນາງອີວາເຊີນຊີວາ ແລະຄູ່ກໍ່ຕັ້ງ ທ່ານອາເລັກເຊ
ກາລີນິນ ພາກັນຄວບຄຸມບໍລິສັດ ຫຼັງຈາກຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະຄູ່ຮ່ວມອາວຸໂສ ທ່ານໄມເກີລ
ຄາລເວ ໄດ້ຖືກຈັບໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂໍ້ຫາສົງໄສວ່າຍັກຍອກເງິນ.
ສານມົສກູ ບາສແມນນີ ທ່ານ ອາເທີຣ ຄາປອຟ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທ່ານ ຄາລເວ ທັງເປັນຜູ້ລົງ
ທຶນອາເມຣິກັນ ຜູ້ນຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນທີ່ສຸດ ແລະ ຢູ່ດົນນານທີ່ສຸດໃນປະເທດນັ້ນ, ຖືກ
ຄວບຄຸມຕົວຢ່າງໜ້ອຍຈົນຮອດວັນທີ 13 ເດືອນເມສາ ໂດຍໂຕ້ຖຽງຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຮ້າຍ
ແຮງ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສ່ຽງວ່າຈະລັກໜີ.
ທະນາຍຄວາມທ່ານຄາລເວ ກ່າວວ່າ ນັກລົງທຶນນັ້ນຢືນຢັນວ່າຕົນບໍລິສຸດແລະຈະຂໍ
ອຸທອນ. ຈຳເລີຍອີກສີ່ຄົນໃນຄະດີ ໄດ້ຖືກສັ່ງໃຫ້ຖືກກັກຂັງ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກຄົນ
ອື່ນໆຂອງສອງບໍລິສັດໃນວັນພະຫັດ ໃນຂໍ້ຫາສົງໄສວ່າລັກເງິນ 37.5 ລ້ານໂດລາ ຫຼືຶ
(2.5 ລ້ານຣູໂບລ) ການກ່າວຫາດັ່ງກ່າວຈະຖືກຕັດສິນລົງໂທດເຖິງ 10 ປີ ຢູ່ໃນຄຸກ.
ທ່ານຄາລເວ ອາຍຸ 51 ປີ ເປັນເພື່ອນອາວຸໂສຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ ບາຣິງ ໂວສຕັອກ
ໃນປີ 1994. ອີງຕາມເວັບໄຊຂອງບໍລິສັດ ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມບໍລິສັດລົງທຶນເອກກະຊົນດັ່ງ
ກ່າວ ທີີ່ຖືກກອງທຶນຫຼາຍກວ່າ 3.5 ພັນລ້ານໂດລາ ໃນຂໍ້ຕົກລົງສັນຍາ ແລະຄວບ
ຄຸມຫຸ້ນສ່ວນຢູ່ໃນທະນາຄານ ໂວສຕ້ອກນີ (Vostochny) ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເນັ້ນໜັກ
ໃສ່ຕະຫຼາດ ໄຊບີເຣຍ ແລະ ຕາເວັນອອກໄກ.
ຖະແຫຼງການຢູ່ໃນເວັບໄຊບາຣິງ ໂວສຕັອກ ກ່າວວ່າ ທາງບໍລິສັດ “ເຊື່ອວ່າການກັກ
ຂັງບັນດາພະນັກງານ ແລະການກ່າວຫາຕ່າງໆທີ່ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນນັ້ນ ເປັນຜົນມາຈາກການ
ຄັດແຍ້ງກັບບັນດາຫຸ້ນສ່ວນຂອງ ທະນະຄານ ໂວສຕັອກ. ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ
ໃນຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໃນການກະທຳຂອງພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ
ຈະປ້ອງກັນສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງສຸດຂີດ. ກິດຈະການຂອງ ບາຣິງ ໂວສຕັອກ ໃນ
ສະຫະພັນຣັດເຊຍ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດ ໝາຍທຸກຂໍ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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