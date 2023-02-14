ເລຂາທິການໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ ໄດ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ນຳໃຊ້ເປັນການຊົ່ວຄາວ ດ່ານຂ້າມຊາຍແດນຈາກເທີກີຕື່ມອີກ 2 ແຫ່ງ ເພື່ອນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
ທ່ານກູເຕເຣັສກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໃນຂະນະທີ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງພົບປະກັນກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈໃນມື້ນີ້ ໂດຍປະທານາທິບໍດີບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ ແຫ່ງຊີເຣຍ ທີ່ຈະເປີດດ່ານຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ບາບ ອາລ-ຊາລາມ ແລະ ອາລ-ຣາເອ ຈາກເທີກີເຢ ໄປຍັງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ສຳລັບໃຊ້ໃນຂັ້ນຕົ້ນເປັນເວລາ 3 ເດືອນເພື່ອອຳນວຍໃຫ້ມີການຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳທັນກັບເວລາ.”
ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ ເມື່ອວັນທີ 6 ກຸມພາ ຍັງສືບຕໍ່ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ນີ້ ການຈັດສົ່ງອາຫານ ຢາປົວພະຍາດ ໂພຊະນາການ ການຄຸ້ມຄອງ ບ່ອນພັກພາອາໄສ ເຄື່ອງໃຊ້ສຳລັບລະດູໜາວ ແລະເຄື່ອງຊ່ວຍຊີວິດອື່ນໆ ໄປຍັງຫຼາຍໆລ້ານຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.”
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກຫົວໜ້າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ທ່ານມາຕິນ ກຣິຟຟິສ ພົບປະກັບທ່ານອາຊາດແລະເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ອະວຸໂສຂອງຊີເຣຍ ທີ່ນະຄອນຫຼວງດາມາສກັສ. ທ່ານກຣິຟຟິສໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງຊີເຣຍເປີດໃຫ້ມີການເປີດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປເຖິງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອົງການຂ່າວ SANA ຂອງທາງການຊີເຣຍ ກ່າວກ່ຽວກັບການພົບປະຄັ້ງນີ້ວ່າ “ປະທານາທິບໍດີອາລ-ອາຊາດໃຫ້ການຢືນຢັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນໃນການນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອອັນຮີບດ່ວນໄປຍັງທຸກໆເຂດຂອງຊີເຣຍ ຮວມທັງເຂດທີ່ຖືກຢຶດຄອງແລະຄອບງຳໂດຍກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ.”
ທ່ານກຣິຟຟິສ ໄດ້ທຳການພົບປະແບບເປັນການສ່ວນຕົວເພື່ອລາຍງານຕໍ່ສະພາຈາກໄລຍະໄກ ເວລາທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ທຳການປະກາດ. ຖ້າທ່ານອາຊາດຫາກບໍ່ຕົກລົງໃຫ້ມີການເປີດດ່ານ ມັນອາດຈະນຳໄປສູ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ປະກອບດ້ວຍ 15 ປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ມະຕິດັ່ງກ່າວ.
ນັບແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ຣັດເຊຍໄດ້ພະຍາຍາມຈຳກັດການໃຊ້ດ່ານຂ້າມຊາຍແດນທັງ 4 ລົງເຫຼືອພຽງແຫ່ງດຽວ ເພື່ອໃຫ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວຊີເຣຍ 2 ລ້ານ 4 ແສນຄົນ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ສຳລັບເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ.