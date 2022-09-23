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ວັນສຸກ, 23 ກັນຍາ 2022
ໂລກ

ສາກົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້​ອີ​ຣ່ານ ປ່ອຍຕົວນັກຂ່າວຊ່າງພາບຍິງ ທີ່​ຖືກ​ຈັບຕົວ ໃນຂະນະທີ່ໄປເອົາຂ່າວຢູ່ໃນການປະທ້ວງ

(ພາບ​ໃນ​ແຟ້ມ) ພວກ​ປະ​ທ້​ວງຮ້ອງ​ຄຳ​ຂວັນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີພາ​ກັນ​ປະ​ທ້ວງຕໍ່​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ຜູ້​ນຶ່ງ ທີ່​ຖືກ​ຂັງ​ໂດຍ​ຕຳ​ຫລວດ​ສິນ​ທຳ ໃນ​ໃຈ​ກາງ​ນະ​ຄອ​ນ​ຫລວງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ, ວັນ​ທີ 21 ກັນ​ຍາ, 2022. ພາບ​ຖ່າຍ​ໂດຍ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່ບໍ່​ແມ່ນພະ​ນ​ັກ​ງານ​ ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ AP ແຕ່​ເອົາ​ໃຫ້ AP.

ອົງການ​ສິດທິ​ສື່​ມວນ​ຊົນ​ຂອງ​ອີຣ່ານ ​ແລະ​ສາກົນ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ເຕຫະຣ່ານປ່ອຍ​ນັກ​ຂ່າວຊ່າງ​ພາບຄົນ​ນຶ່ງ​ທີ່​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັບ​ຕົວ​ຂອງນາງ​ເອງ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ໄປ​ເອົາ​ຂ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ.

ນາງຢາ​ລ​ດາ ມວຍ​ເອ​ຣີ (Yalda Moaiery), ຜູ້ທີ່ໄປ​ເອົາ​ຂ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການຂັດແຍ້ງ ແລະໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆ ລວມທັງອັຟການິສຖານ, ອີຣັກ, ແລະປາກິສຖານ, ໄດ້ຖືກກັກຂັງໃນຂະນະທີ່ບັນທຶກພາບຄວາມວຸ້ນ​ວາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງຂອງອີຣ່ານ ໃນວັນຈັນຜ່ານ​ມາ.

"ຖ້າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັບຂ້ອຍ, ລະບອບການ​ປົກ​ຄອງນີ້​ຕ້ອງ​ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ," ນັ້ນ ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ນາງ ມວຍ​ເອ​ຣີ (Moaiery) ທີ່​ຂຽນ​ລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນ​ລາຍ.

ການ​ປະ​ທ້ວງ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ອີ​ຣ່ານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຖືກຕໍາ​ຫຼວດ​ຄຸມ​ຂັງ ຂອງ​ນາງມາ​ຊາ ອາ​ມີ​ນີ (Mahsa Amini) ແມ່​ຍິງ​ອາ​ຍຸ 22 ປີ​ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ​ບໍ່​ໄດ້​ໃສ່ຜ້າ​ປົກ​ໜ້າ ຫລື hijab ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ.

ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ຫລາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ​ຫລາຍ​ຮ້ອຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ໄດ້​ທຸບ​ຕີ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ ຫລື​ໄດ້​ຍິງລູກປືນ​ຍິງ​ນົກ​ ແລະ​ເມັດ​ໂລຫະ ​ເພື່ອ​ຂັບ​ໄລ່​ຝູງ​ຊົນໃຫ້​ແຍກ​ຕົວ​ກັນອອກ​ໄປ, ອີງ​ຕາມອົງການ​ນິລະ​ໂທດ​ກຳ​ສາກົນ.

ການເຂົ້າເຖິງອິນເຕີເນັດ, ລວມທັງສື່ສັງຄົມອອນ​ລາຍ ແລະເວທີການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຊັ່ນ Instagram ແລະ WhatsApp ດຽວນີ້ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ​ຖືກ​ປິດໄວ້ບໍ່​ໃຫ້​ໃຊ້​ໄດ້ໃນທົ່ວ ອີຣ່ານ. ອົງການຂ່າວເອ​ພີ ໄດ້ອ້າງເຖິງລັດຖະມົນຕີກະ​ຊວງໂທລະຄົມມະ​ນາ​ຄົມຂອງ ອີຣ່ານກ່າວວ່າ ຂໍ້ຈໍາກັດອາດຈະຖືກວາງອອກ​ມາ "ຍ້ອນບັນຫາຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ."

ບັນດາ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບໄດ້​ກັກ​ຂັງ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ໃຊ້​ພາບເປັນ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​, ນາງມວຍ​ເອ​ຣີ (Moaiery) ຢູ່​ໃຈກາງ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ເຕ​ຫະ​ຣ່ານ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມາ. ນັກ​ຂ່າວ​ຄົນ​ນີ້ ​ໄດ້​ເອົາວິ​ດີ​ໂອ​ລົງ​ໃນ Instagram Stories ຂະ​ນະ​ທີ່​ນາງ​ເວົ້າ​ວ່ານາງ​ນັ່ງ​ຢູ່​ທາງຫລັງ​ຂອງ​ລົດ​ຕູ້​ຕຳ​ຫຼວດ.

ໃນວີດີໂອ​ທີ່ເບິ່ງໂດຍຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ນັກ​ຂ່າວ Committee to Protect Journalists ຊຶ່ງ​ເປັນກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິສື່ມວນ​ຊົນ ກ່ອນທີ່ວີ​ດິ​ໂອຈະຫມົດອາຍຸແບບ ອັດຕະໂນມັດນັ້ນ, ນັກ​ຂ່າວ​ຄົນ​ນີ້​ກ່າວ​ວ່ານາງໄດ້ຖືກທຸບຕີ ແລະບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າໄປ ໃນລົດຕູ້ກັບແມ່ຍິງຄົນອື່ນໆ ທີ່ຖືກ​ຈັບ​ມາຈາກການປະທ້ວງ.

ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ໄດ້​ຖືກອ້າງຄຳ​ເວົ້າ ຢູ່​ໃນ​ລາຍ​ງານທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ນາງມວຍ​ເອ​ຣີ (Moaiery) ຍັງ​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ​ຢູ່.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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