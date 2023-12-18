ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດອາດລົງຄະແນນສຽງໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງມະຕິສະບັບນຶ່ງເພື່ອຮຽກຮ້ອງການຢຸດຍິງໃນເຂດກາຊາ ເພື່ອສະໜອງຄວາມປອດໄພສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳໃຫ້ໄປຮອດພົນລະເຮືອນ ປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງແຮງ.
ຮ່າງມະຕິດັ່ງກ່າວ, ທີ່ອົງການຂ່າວຫຼາັຍແຫ່ງໄດ້ເຫັນນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຢຸດ ຄວາມເປັນປໍລະປັກກັນຢ່າງຮີບດ່ວນແລະຍືນຍົງ ເພື່ອອະນຸຍາດການເຂົ້າຫາດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ປອດໄພ ແລະ ບໍ່ຖືກຂັດຂວາງ.”
ລົດບັນທຸກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ໄປຮອດເຂດກາຊາ, ແລະ ອິສຣາແອລ ໄດ້ເປີດເຂດຊາຍແດນອີກແຫ່ງນຶ່ງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາສຳລັບການນຳສົ່ງສິ່ງຂອງຕ່າງໆໃຫ້ເຂົ້າໄປ, ແຕ່ອົງການມະນຸດສະທຳສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວວ່າລົດບັນທຸກ 121 ຄັນທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຍັງຕ່ຳກວ່າ 500 ຄັນຕໍ່ມື້ ທີ່ໄດ້ຂົນສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອເຂດກາຊາກ່ອນສົງຄາມ.
ມະຕິສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ທີ່ຮຽກຮ້ອງສຳລັບການຢຸດຍິງໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຊ້ການຍັບຢັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຢຸດມາດຕະການດັ່ງກ່າວ. ສະຫະລັດ ແລະ ອິສຣາແອລ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການຢຸດຍິງຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ພວກຮາມາສ.
ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນມະຕິ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຢ່າງຖ້ວມລົ້ມບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ, ແຕ່ມະຕິຂອງເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຜູກມັດ.
ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມ ອິສຣາແອລ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຝຣັ່ງ ທ່ານນາງ ຄາເຕຣີນ ໂຄລົນນາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ “ຢຸດຕໍ່ສູ້ກັນໃນທັນທີ” ໂດຍແນເປົ້າໃສ່ການປ່ອຍຕົວປະກັນເພີ່ມເຕີມ, ຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈຳນວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ເຂົ້າໃນ ກາຊາ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ “ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາທາງການເມືອງ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອັງກິດ ທ່ານ ເດວິດ ແຄເມີຣອນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງ ເຢຍຣະມັນ, ທ່ານນາງ ອານນາເລນາ ແບບັອກ, ກໍໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບ “ການຢຸດຍິງທີ່ໝັ້ນຄົງ” ໃນກາຊາ ໃນບົດລາຍງານຮ່ວມທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃນໜັງສືພິມ Sunday Times ຂອງອັງກິດ.
ພວກເພິ່ນໄດ້ຂຽນວ່າ “ອິສຣາແອລ ຈະບໍ່ຊະນະສົງຄາມນີ້ຖ້າການປະຕິບັດການຂອງເຂົາເຈົ້າທຳລາຍຄວາມຄາດຫວັງຂອງການຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງສັນຕິກັບ ປາແລັສໄຕນ໌.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ລອຍດ໌ ອອສຕິນ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະຢ້ຽມຢາມ ອິສຣາແອລ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ສຳລັບສິ່ງທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າຈະເປັນການສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ສິດທິຂອງ ອິສຣາແອລ ເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກລັດທິກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ໂອກາດທີ່ຈະປຶກສາຫາລືກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອິສຣາແອລ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງເຂົາເຈົ້າໃນ ກາຊາ.