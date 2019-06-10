ນັກມອດໄຟຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ສືບຕໍ່ສູ້ກັບໄຟໄໝ້ San Fire ຢູ່ພາກເໜືອຂອງລັດຄາ
ລິຟໍເນຍ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ມັນໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປກວ້າງກວ່າ 728
ເຮັກຕາ ໃນຕອນຂ້າມຄືນທີ່ຜ່ານມາ.
ບໍລິສັດແກັສປາຊິຟິກ ແລະບໍລິສັດໄຟຟ້າ ໄດ້ປິດໄຟຟ້າຂອງລູກຄ້າປະມານ 1,600
ຄົນໃນເມືອງ ນາປາ, ໂຊລາໂນ ແລະ ເມືອງ ໂຢໂລ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ອີກປະມານ 43,000
ຄົນໃນເມືອງ ບັດຕີ, ຢູບາ, ເນວາດາ, ແອລໂດຣາໂດ ແລະເມືອງ ພເລເຊີ, ຢູ່ຕິນພູ
ຊີເອຣາ.
ໃນຂະນະທີ່ມີລົມ, ຄວາມປຽກສຸ່ມຕ່ຳ ແລະ ອາຍຮ້ອນແມ່ນຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ໄປ ,ບໍລິ
ສັດໄຟຟ້ານັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກພະນັກງານກຳລັງພາກັນກວດເບິ່ງສາຍໄຟຟ້າ ເພື່ອ
ກວດຫາຄວາມເສຍຫາຍທີ່ພົວພັນກັບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄຟຟ້າກໍຈະຖືກເປີດໃຊ້
ຄືນ ເວລາໃດໄດ້ພິຈາລະນາວ່າມີຄວາມປອດໄພ.
ທ່ານ ໄມລເກິລ ຫລູຍ ຮອງປະທານອະວຸໂສ ພະແນກ ປະຕິບັດງານໄຟຟ້າຂອງບໍລິສັດ
PG&E ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ວ່າພວກລູກຄ້າຂອງພວກ
ເຮົາ ອາໄສໃນການບໍລິການໄຟຟ້າຂອງພວກເຮົາຫຼາຍຊ່ຳໃດ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ
ຂອງພວກເຮົາໃນຄ່ຳຄືນນີ້ ເພື່ອໄຟຟ້າ ກໍແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ
ຈາກການປະສົບໄຟອັນຕະລາຍຈາກໄຟໄໝ້ທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ປີກາຍນີ້ ກອງໄຟທີ່ຈູດໄວ້ໃນທີ່ພັກໃນປ່າ ໄດ້ທຳລາຍພື້ນທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເມືອງ
ພາຣາໄດສ໌, ຊຶ່ງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນນັ້ນ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນການປິດຄັ້ງຫລ້າສຸດນີ້.
ບັນດາຜູ້ສືບສວນໄດ້ຖິ້ມໂທດຄວາມເສຍຫາຍ ໃສ່ສາຍໄຟຟ້າທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟ
ໄໝ້ນັ້ນ.
ກົມອຸຕຸນິຍົມແຫ່ງຊາດໄດ້ອອກຖະແຫຼງການເຕືອນ ບັນດາພື້ນທີ່ຢູ່ກາງຮ່ອມພູ ແລະ
ເຂດແມ່ນ້ຳແຊນ ຮວາຄິນ ຂອງເມືອງ ຊາກຣາເມັນໂຕ ທີ່ຢູ່ຕ່ຳກວ່າລະດັບນ້ຳທະເລ
305 ແມັດ, ບ່ອນທີ່ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ມີຝົນຕົກໜ້ອຍ ແລະປ່າຫຍ້າແມ່ນແຫ້ງແລ້ງທີ່ສຸດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ