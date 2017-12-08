ໄຟໄໝ້ປ່າ ຢູ່ທາງເໜືອ ລອສ ແອນເຈີລິສ ທຳລາຍອາຄານ ໄປແລ້ວ 439 ຫຼັງ

ວັນພະຫັດວານນີ້ ເປັນມື້ທີ 4 ທີ່ມີໄຟປ່າເຜົາຜານທໍາລາຍໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງລັດ
ຄາລິຟໍເນຍ ແລະມີແປວໄຟອັນໃໝ່ ລຸກຂຶ້ນຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຂອງນະຄອນແຊນດີ
ເອໂກ (San Diego) ແລະລຸກລາມໄປຢ່າງວ່ອງໄວ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບໄຟກ່າວໃນແລງວັນພະຫັດວານນີ້ ໄຟປ່າທີ່ລຸກລາມຢູ່ໃນເຂດ
ພາກເໜືອຂອງນະຄອນລັອສ ແອນເຈີລິສ (Los Angeles) ໄດ້ທໍາລາຍບ້ານເຮືອນ
ແລະຕຶກອາຄານ ຕ່າງໆ 439 ຫລັງ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວເວົ້າອີກວ່າ ລົມທີ່ພັດຢູ່ໃນເມືອງແຊນຕາ ອານາ (Santa Ana)
ທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ມີແຕ່ໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ໄຟທີ່ລຸກໄໝ້ຢູ່ 4 ຈຸດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ
ແຜ່ລາມອອກຈາກນະຄອນລັອສ ແອນເຈີລິສ (Los Angeles) ຂຶ້ນໄປຕາມແຄມຝັ່ງ
ມະຫາສະໝຸດປາຊິຟິກ ໄປຫາເມືອງ ແຊນຕາ ບາບາຣາ (Santa Barbara).
ອົງການດັບໄຟຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍເວົ້າວ່າ ລົມຮ້ອນທີ່ພັດຈາກທະເລຊາຍຂອງລັດຄາ
ລິຟໍເນຍ ແລະສະພາບທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຕໍ່າຫລາຍທີ່ສຸດ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ມີໄປຈົນຮອດ
ວັນອາທິດ ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານ ເຄັນ ພິມລັອດ (Ken Pimlott) ຫົວໜ້າອົງການດັບໄຟຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍເວົ້າວ່າ
"ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ບໍ່ມີສິ່ງໃດທີ່ຈະສາມາດໃຊ້ໃນການຮັບມືກັບສະພາບ
ການທີ່ຄາດວ່າຈະມີໃນຕໍ່ໜ້ານີ້ໄດ້".
ອົງການດັບໄຟຂອງລັດດັ່ງກ່າວຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນທວີດເທີ (Twitter) ວ່າ: "ຈົ່ງໄດ້
ກຽມຕົວໄວ້ແຕ່ດຽວນີ້ຊາ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຖ້າຫາກມີການຍົກຍ້າຍ ທ່ານ ແລະຄອບຄົວ
ຂອງທ່ານ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໄປ!"
ໂດຍທີ່ມີໄຟໄໝ້ລຸກລາມໃນຄວາມໄວສູງເຖິງ 145 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ທີ່ຄາດວ່າຈະສືບ
ຕໍ່ລຸກລາມໄປຈົນຮອດຕອນບ່າຍວັນສຸກມີ້ນີ້ທ່ານ ດາຣີລ ອັອສບີ (Daryl Osby) ຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການດັບໄຟຂອງນະຄອນລັອສ ແອນເຈີລິສ ໄດ້ເຕືອນປະຊາຊົນໃຫ້ມີຄວາມລະມັດ
ລະວັງຢູ່ຕະຫລອດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ປະຊາຊົນ
ພາກັນຍົກຍ້າຍທັນທີທີ່ເຫັນຮ່ອງຮອຍທໍາອິດທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າອາດມີໄພອັນຕະລາຍເກີດ ຂຶ້ນ.
ແປວໄຟທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນແປວ ໂທມັສ (Thomas) ທີ່ໄໝ້ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກເຂດພາກເໜືອຂອງນະຄອນລັອສ ແອນເຈີລິສ ປະມານ 90 ທີ່ໄດ້ເຜົາໄໝ້ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ກວ້າງກວ່າ
47,000 ເຮັກຕາ.
ໄຟທີ່ລຸກໄໝ້ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ຢູ່ໃນເຂດແບລ ແອ (Bel-Air) ທີ່ມີຕຶກສູງໆ ຂອງນະຄອນ
ລັອສ ແອນເຈີລິສ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດມີການເດີນທາງຢູ່ໃນທາງດ່ວນຫລາຍສາຍເປັນ
ການຊົ່ວຄາວ ແລະເຮັດໃຫ້ຍ່ານວາງສະແດງສິນລະປະ ຢູ່ສູນເກັດຕີ (Getty Center)
ປິດໄວ້ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ວັດຖຸສິນ ຢູ່ໃນຫັ້ນຖືກທໍາລາຍໂດຍຄວັນໄຟ.
ໂຮງຮຽນຫລາຍຮ້ອຍແຫ່ງໃນນະຄອນລັອສ ແອນເຈີລິສ ໄດ້ຖືກປິດໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ໄຟຫົວນຶ່ງທີ່ໄໝ້ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງນະຄອນແຊນດີເອໂກ (San Diego) ໄດ້ແຜ່ລາມ
ອອກໄປ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຈາກ 4 ເຮັກຕາຂຶ້ນເປັນ 1012
ເຮັກຕາ.
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