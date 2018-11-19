ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ສາມາດ
ທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ເກືອບ 300 ຄົນແມ່ນມີຄວາມປອດໄພ
ພາຍຫລັງທີ່ມີເຫດໄຟໄໝ້ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນປະຫວັດສາດຂອງລັດດັ່ງກ່າວ
ທີ່ໄດ້ກວດລ້າງເມືອງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຮາບຄາບນັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ໃນເວລານານກວ່າ
ນຶ່ງອາທິດ ຫລັງຈາກໄຟໄດ້ກໍ່ຂຶ້ນ ຢູ່ເມືອງພາຣາດາຍສ໌ (Paradise) ມີຄົນເກືອບຮອດ
1,000 ຍັງຊອກບໍ່ເຫັນ ໃນຂະນະທີ່ພວກຊອກຄົ້ນຫາ ກຳລັງກວດເບິ່ງສິ່ງຫັກພັງຂອງ
ເຮືອນທີ່ຖືກໄໝ້ ແລະໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆ ກຳລັງພະຍາຍາມຕິດຕໍ່ຫາພວກຄົນທີ່ຄອບ
ຄົວ ແລະໝູ່ເພື່ອນລາຍງານວ່າ ໄດ້ຫາຍສາບສູນຢູ່ນັ້ນ.
ຈຳນວນຄົນເສຍຊີວິດຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 77 ຄົນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຫ້ອງການຂອງ ຄາວຕີ ບຸດ (Butte) ເວົ້າວ່າ ຈົນຮອດດຽວນີ້ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮູ້ໄດ້ຢ່າງ
ແນ່ນອນແລ້ວວ່າມີ 67 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ສ່ວນໄຟນັ້ນ ກໍຍັງໄໝ້ຢູ່, ຊຶ່ງ 65 ເປີເຊັນຂອງມັນໄດ້ຖືກລະງັບລົງແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ນັກ
ດັບເພີງຫລາຍພັນຄົນປະຕິບັດງານເຮັດໃຫ້ມັນຫລຸດລົງມາຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຄວບຄຸມໄດ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີດັບເພີງ ເວົ້າວ່າພວກດັບເພີງ ແມ່ນມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນວັນອາທິດວານນີ້
ໃນການສ້າງ ແລະການເສີມສ້າງເສັ້ນກັ້ນຂວາງໄຟ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າ ໃນທີ່ສຸດກໍ
ຈະສາມາດສະກັດກັ້ນການລາມໄໝ້ຂອງໄຟໄດ້.
ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າຈະມີສິ່ງຊ່ວຍເຫລືອເຂົາເຈົ້າໃນອາທິດນີ້ ໂດຍທີ່ມີການພະຍາກອນ
ວ່າ ຈະມີຝົນຕົກຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອ ຂອງລັດຄາລິເນຍເປັນເວລາຫລາຍວັນ.
ແຕ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດຈາກສະພາບທີ່ແຫ້ງ, ຮ້ອນ ທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ແປວໄຟພັດລາມໄປໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວຫລາຍນັ້ນ ຈະເປັນການຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ພວກ
ນັກດັບເພີງກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຈະເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງພວກທີ່ຊອກຫາຊາກສົບຢູ່ໃນກອງເຖົ່າ
ຖ່ານ ຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົາເຊັ່ນກັນ. ແລະ ໂດຍທີ່ໄຟໄໝ້ໄດ້ປ່ອຍປະທົ່ງສວນ
ຜັກຖືກໄໝ້ໝົດນັ້ນໄວ້ໃຫ້ເຫັນ, ມັນກໍຍັງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະມີນ້ຳຖ້ວມ ແລະຂີ້ຕົມ
ເຈື່ອນໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງສູງໃນວັນອາທິວານນີ້ ວ່າ ປະທານາ
ທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດຂອງທ່ານຢູ່.
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