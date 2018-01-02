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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ເລີ່ມຂາຍ ກັນຊາ ​ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວ

ວັນທີ 29 ທັນວາ 2017, ພາບ, ທ່ານ ຄາລິລ ມຸທາວາກິລ (Khalil Moutawakkil), ປະທານແລະຜູ້ສ້າງຕັ້ງຮ່ວມຂອງ ບໍລິສັດ ຄາຍດ໌ ພີໂພ ( KindPeoples), ຖ່າຍຮູບໃນເມືອງ ຊານຕາ ຄຣູສ, ​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ

ມາບັດນີ້ ການ​ຊື້​ຂາຍ​ແລະ​ການ​ຊົມໃຊ້ກັນຊາ ​ແມ່ນ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ແລ້ວຢູ່ໃນ
​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ໃນ​ລັດ​ທີ່ີ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ແລະ​ຮັ່ງມີ​ທີ່ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດ.

​ໃນຕອນທີ່​ເຂັມ​ນາລິກາບົ່ງ​ບອກ​ເຖິງ​ທ່ຽງຄືນ​ຕາມ​ເວລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ນະຄອນ​ນິວຢອກ,
ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ກໍ​ໄດ້ກາຍ​ມາ​ເປັນລັດ ທີ 6 ຂອງ​ສະຫະລັດ ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ນະ​ຄອນ
​ຫຼວງ​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ທີ່​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ບ່ອນ​ປົກປ້ອງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ກັນຊາ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ
ລັດຖະບານ​ກາງ ຍັງ​ລະບຸວ່າ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ແລະ​ການ​ຄອບ​ຄອງ​ກັນຊາ​ ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ກິດຈະ
​ກຳ​ທີ່​ຜິດ​ກົດໝາຍ​ແນວ​ນຶ່ງຢູ່ກໍຕາມ. ລັດ ​ໂຄ​ໂລຣາ​ໂດ ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ອໍຣິກັນ ອາ​ລັສກາ ​
ແລະ​ເນ​ວາດາ ​ແມ່ນ​ພວກ​ລັດ ​ທີ່​ມີ​ກົດ​ລະບຽບ​ ໃນ​ການ​ຊື້​ຂາຍ​ກັນຊາ​ເພື່ອ​ເປັນການ
ພັກຜ່ອນ.

​ໃນ​ການ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ ການ​ຊື້​ຂາຍ​ແລະ​ການ​ຊົມໃຊ້ກັນຊາ ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລັດ​ທີ່​ມີ​ປະຊາກອນ 39 ລ້ານ​ຄົນ​ນັ້ນ, ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ ນຶ່ງ​ສ່ວນ​ຫ້າ ​ຂອງ​ຊາວ​ອາ​ເມ
ຣິກັນ ທີ່​ປະຈຸ​ບັນ​ ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ລັດ ທີ່​ມີ​ການ​ຂາຍ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ພວກ​ນີ້ ​ໃນ​ສາທາລະນະ
​ທົ່ວ​ໄປ ​ແລະ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ ​ໃນການ​ນຳ​ໃຊ້​ ເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​ທາງ​ການ​ແພດ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ, ຜູ້​ໃຫຍ່ ອາຍຸ 21 ປີ ​ແລະ ແກ່​ກວ່າ​ນັ້ນ ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ປູກ ຕົ້ນ​ກັນຊາ
​ໄດ້ ຫຼາຍເຖິງ 6 ຕົ້ນ ​ແລະ​ສາມາດ​ມີ​ກັນຊາ​ຢູ່​ໃນຄອບ​ຄອງ​ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ
ໝາຍ​1 ອອນ ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ​ກັບ ​ໃນ 5 ລັດ ທີ່​ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການ​ນຳ​ໃຊ້​ກັນຊາ​ນີ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ.

ນັກເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ກັນຊາ ຊູມືທີ່ຖືກັນຊາ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ທີ່ລັດຖະສະພາ ທີ່ວໍຊີງຕັນ, ດີຊີ.
ນັກເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ກັນຊາ ຊູມືທີ່ຖືກັນຊາ ໃນການໂຮມຊຸມນຸມ ທີ່ລັດຖະສະພາ ທີ່ວໍຊີງຕັນ, ດີຊີ.

​ແຕ່​ວ່າ ການ​ຂາຍ​ກັນຊາ​ໃນ​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ​ແມ່ນ​ມີ​ຂໍ້​ລະບຽບ​ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ແດ່ ຖ້າ​ປຽບ
ທຽບ​ໃສ່ກົດ​ລະບຽບ​ການ​ທີ່​ຈະ​ພົວພັນ​ນຳ​ ​ໃນ​ຫຼາຍໆເດືອນທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້. ມີ​ພຽງ​ແຕ່
90 ຮ້ານ​ຄ້າ ທີ່ໄດ້​ຮັບໃບ​ອະນຸຍາດ​ທີ່ຈຳເປັນ​ເພື່ອ​ປະກອບ​ກິດຈະກຳ​ຂາຍຍ່ອຍ ໃນ​ປີ​
ໃໝ່​ນີ້​, ແຕ່ ບໍ່​ມີ​ຫ້າງ​ຮ້ານ​ໃດ ​ໃນ​ເມືອງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ​ ​ຄື​ນະຄອນ ລອສເ​ເອນ​ໂຈ​ລິ​ສ ຫຼືໃນ
​ນະຄອນຊານ​ຟຣານສິສ​ໂກ ທີ່​ເປັນ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ເປັນອັນ​ດັບ​ສາມ​ ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ.

ກົດ​ໝາຍ​ກັນຊາ​ຂອງ​ລັດຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ລັດ​ໃໝ່ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ບັງຄັບ​ໃຊ້
​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ຕອນ​ທີ່​ປະຕິທິນ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ປີ 2017 ​ໄປ​ຫາ ປີ 2018.

​ໃນ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ອີກ​ເຊັ່ນ​ກັນ ທີ່​ວ່າ ພວກ​ນາຍ​ຈ້າງ​ຕ່າງໆ ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ຕັ້ງ​ຄຳ​ຖາມ
ກ່ຽວ​ກັບ​ເງິນ​ເດືອນໃນ​ໜ້າ​ທີ່​ການ​ງານ ​ກ່ອນ​ໜ້າຂອງ​ຜູ້​ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ບໍລິສັດ
​ທັງຫຼາຍ​ໃນ​ລັດ​ເວີ​ຣມອນ​ຕ໌ ​ດຽວ​ນີ້ແມ່ນ​ເກືອດ​ຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້​ຖາມ​ເຖິງ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່​ສັງຄົມ​
ອອນ​ໄລ​ນ໌ຂອງພວກ​ພະນັກງານ​ລູກຈ້າງ. ບັນດາພະນັກງານ​ໃນ​ລັດ ນິວ ຢອກ ສາມາດ
​ທີ່​ຈະ​ລາພັກໄດ້​ເຖິງ 8 ສັບປະດາ ​ສຳລັບຄອບ​ຄົວ​ ​ເຊັ່ນ​ການ​ໄປອອກລູກ ຫຼື​ເບິ່ງ​ແຍງ​
ລູກ​ອ່ອນການ​ຮັບ​ອຸບ​ປະຖຳ​ເດັກນ້ອຍ ຫຼື​ ​ການຮັບ​ລ້ຽງ​ລູກບຸນທຳ ຫຼື​ ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສະມາຊິກ
​ຂອງ​ຄອບຄົວທີ່ເຈັບເປັນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ຕົ້ນກັນຊາ ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງໂດຍສວນ ຄອບຄົວ ກຣີນ ໂກຕ (Green Goat Family Farms) ທີ່ຢູ່ທາງໜ້າຂອງປ້າຍທີ່ຂຽນວ່າ "The State of Cannabis," ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ລັດແປ່ງກັນຊາ ໃນກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມ ໃນເມືອງລອງ ບິຈ, ລັດ ຄາລີຟໍເນຍ, 28 ກັນຍາ 2017.
ຕົ້ນກັນຊາ ໄດ້ນຳມາວາງສະແດງໂດຍສວນ ຄອບຄົວ ກຣີນ ໂກຕ (Green Goat Family Farms) ທີ່ຢູ່ທາງໜ້າຂອງປ້າຍທີ່ຂຽນວ່າ "The State of Cannabis," ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ລັດແປ່ງກັນຊາ ໃນກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມ ໃນເມືອງລອງ ບິຈ, ລັດ ຄາລີຟໍເນຍ, 28 ກັນຍາ 2017.

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