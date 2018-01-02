ມາບັດນີ້ ການຊື້ຂາຍແລະການຊົມໃຊ້ກັນຊາ ແມ່ນຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລ້ວຢູ່ໃນ
ລັດຄາລີຟໍເນຍ ໃນລັດທີ່ີໃຫຍ່ສຸດແລະຮັ່ງມີທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ.
ໃນຕອນທີ່ເຂັມນາລິກາບົ່ງບອກເຖິງທ່ຽງຄືນຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນໃນນະຄອນນິວຢອກ,
ລັດຄາລີຟໍເນຍ ກໍໄດ້ກາຍມາເປັນລັດ ທີ 6 ຂອງສະຫະລັດ ພ້ອມດຽວກັນກັບນະຄອນ
ຫຼວງວໍຊີງຕັນ ທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນບ່ອນປົກປ້ອງການນຳໃຊ້ກັນຊາທີ່ວ່ານີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ
ລັດຖະບານກາງ ຍັງລະບຸວ່າການຊື້ຂາຍແລະການຄອບຄອງກັນຊາ ຖືວ່າເປັນກິດຈະ
ກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍແນວນຶ່ງຢູ່ກໍຕາມ. ລັດ ໂຄໂລຣາໂດ ວໍຊີງຕັນ ອໍຣິກັນ ອາລັສກາ
ແລະເນວາດາ ແມ່ນພວກລັດ ທີ່ມີກົດລະບຽບ ໃນການຊື້ຂາຍກັນຊາເພື່ອເປັນການ
ພັກຜ່ອນ.
ໃນການທີ່ເຮັດໃຫ້ ການຊື້ຂາຍແລະການຊົມໃຊ້ກັນຊາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ຊຶ່ງເປັນລັດທີ່ມີປະຊາກອນ 39 ລ້ານຄົນນັ້ນ, ມີຫຼາຍກວ່າ ນຶ່ງສ່ວນຫ້າ ຂອງຊາວອາເມ
ຣິກັນ ທີ່ປະຈຸບັນ ອາໄສຢູ່ໃນລັດ ທີ່ມີການຂາຍຢາເສບຕິດພວກນີ້ ໃນສາທາລະນະ
ທົ່ວໄປ ແລະບໍ່ພຽງແຕ່ ໃນການນຳໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົງທາງການແພດເທົ່ານັ້ນ.
ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ, ຜູ້ໃຫຍ່ ອາຍຸ 21 ປີ ແລະ ແກ່ກວ່ານັ້ນ ສາມາດທີ່ຈະປູກ ຕົ້ນກັນຊາ
ໄດ້ ຫຼາຍເຖິງ 6 ຕົ້ນ ແລະສາມາດມີກັນຊາຢູ່ໃນຄອບຄອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດ
ໝາຍ1 ອອນ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ ໃນ 5 ລັດ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ກັນຊານີ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ.
ແຕ່ວ່າ ການຂາຍກັນຊາໃນໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ແມ່ນມີຂໍ້ລະບຽບທີ່ເຄັ່ງຄັດແດ່ ຖ້າປຽບ
ທຽບໃສ່ກົດລະບຽບການທີ່ຈະພົວພັນນຳ ໃນຫຼາຍໆເດືອນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ມີພຽງແຕ່
90 ຮ້ານຄ້າ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອປະກອບກິດຈະກຳຂາຍຍ່ອຍ ໃນປີ
ໃໝ່ນີ້, ແຕ່ ບໍ່ມີຫ້າງຮ້ານໃດ ໃນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ຄືນະຄອນ ລອສເເອນໂຈລິສ ຫຼືໃນ
ນະຄອນຊານຟຣານສິສໂກ ທີ່ເປັນເມືອງໃຫຍ່ເປັນອັນດັບສາມ ທີ່ມີໃບອະນຸຍາດ.
ກົດໝາຍກັນຊາຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ແມ່ນນຶ່ງໃນຫຼາຍສິບລັດໃໝ່ ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ໃນສະຫະລັດ ໃນຕອນທີ່ປະຕິທິນປ່ຽນຈາກປີ 2017 ໄປຫາ ປີ 2018.
ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ອີກເຊັ່ນກັນ ທີ່ວ່າ ພວກນາຍຈ້າງຕ່າງໆ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕັ້ງຄຳຖາມ
ກ່ຽວກັບເງິນເດືອນໃນໜ້າທີ່ການງານ ກ່ອນໜ້າຂອງຜູ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງ ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດ
ທັງຫຼາຍໃນລັດເວີຣມອນຕ໌ ດຽວນີ້ແມ່ນເກືອດຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ຖາມເຖິງການນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມ
ອອນໄລນ໌ຂອງພວກພະນັກງານລູກຈ້າງ. ບັນດາພະນັກງານໃນລັດ ນິວ ຢອກ ສາມາດ
ທີ່ຈະລາພັກໄດ້ເຖິງ 8 ສັບປະດາ ສຳລັບຄອບຄົວ ເຊັ່ນການໄປອອກລູກ ຫຼືເບິ່ງແຍງ
ລູກອ່ອນການຮັບອຸບປະຖຳເດັກນ້ອຍ ຫຼື ການຮັບລ້ຽງລູກບຸນທຳ ຫຼື ເບິ່ງແຍງສະມາຊິກ
ຂອງຄອບຄົວທີ່ເຈັບເປັນ.
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