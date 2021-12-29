ຄົນຜິວຂາວທີ່ຄິດວ່າຕົນດີເລີດອາຍຸ 22 ປີ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກຕະຫລອດ ຊີວິດໃນຄຸກຂອງລັດຖະບານກາງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຍ້ອນໄດ້ສັງຫານຊີວິດ ຂອງແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ແລະເຮັດໃຫ້ອີກ 3 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ເມື່ອລາວບຸກເຂົ້າ ໄປໃນໂບດຂອງສາສະໜາຢີວຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍໃນປີ 2019, ຊຶ່ງເປັນການເພີ້ມເຕີມແກ່ການລົງໂທດຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ລາວໄດ້ຮັບກ່ອນ ໜ້ານີ້ 3 ເດືອນໃນສານຂອງລັດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ທ້າວ ຈອນ ທີ ເອີນແນສທ໌ (John T. Earnest) ປະຕິເສດທີ່ຈະປາກຢູ່ໃນຫ້ອງຂອງສານທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ບັນດາຄອບຄົວ ແລະສະມາຊິກຂອງໂບດນັ້ນ. ຢູ່ໃນສານຂອງລັດນັ້ນ, ທະນາຍຄວາມຂອງລາວກ່າວວ່າ ລາວຢາກເວົ້າແຕ່ຜູ້ພິພາກສາປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ລາວເວົ້າ, ໂດຍເວົ້າວ່າທ່ານບໍ່ ຢາກເອົາເວທີໃຫ້ສໍາລັບຄຳເວົ້າທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມກຽດຊັງຂອງລາວ.
ທະນາຍຄວາມຂອງທ້າວເອີນແນສທ໌ (Earnest), ທ່ານ ແອລລີສ ຈອນສຕັນ III (Ellis Johnston III) ກ່າວວ່າລູກຄວາມຂອງທ່ານຍອມຮັບວ່າການກະທຳ ຂອງລາວແມ່ນ "ບໍ່ເໝາະສົມ" ຊຶ່ງເປັນຖ້ອຍຖະແຫຼງທີ່ຖືກມອງເບິ່ງແບບບໍ່ເຊື່ອ ຈາກພວກໄອຍະການ. ທ່ານພີເຕີ ໂຄ (Peter Ko), ໄອຍະການຂອງລັດຖະ ບານກາງກ່າວວ່າການສະແດງຄວາມເສຍໃຈຂອງທ້າວ ເອີນແນສທ໌ ເກີດຂຶ້ນບໍ່ ດົນຫລັງຈາກໄດ້ຍິງປືນໃສ່ຄົນ ໂດຍເວົ້າຢູ່ໃນໂທລະສັບທີ່ໂທໄປຫາຜູ້ອື່ນ.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານ ແອນໂທນີ ແບັດຕາເກລຍ (Anthony Battaglia) ກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໂທດຈຳຄຸກຕະຫລອດຊີວິດຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະຂອງລັດຈະດຳເນີນແບບຕໍ່ກັນໄປ ແທນທີ່ຈະ ເປັນການໃຊ້ໂທດໄປພ້ອມໆກັນ, ໂດຍຍອມຮັບວ່າມັນເປັນສັນຍາລັກແຕ່ມັນ ກໍມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ຜູ້ພິພາກສາໄດ້ປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍ ຂອງທະນາຍຄວາມຝ່າຍຈຳເລີຍທີ່ຈະໃຫ້ທ້າວເອີນແນສທ໌ (Earnest) ຢູ່ໃນຄຸກ ຂອງລັດ.
"ແນ່ນອນ ນີ້ເປັນເລື້ອງຮ້າຍແຮງເທົ່າທີ່ມັນໄດ້ຈະເປັນໄດ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ແບັດຕາເກລຍ (Battaglia) ທີ່ກ່າວໃກ້ຕອນສຸດທ້າຍຂອງການໄຕ່ສວນຄະດີທີ່ດຳເນີນໄປເປັນເວລາສອງຊົ່ວໂມງ ໃນຂະນະທີ່ທ້າວ ເອີນແນສທ໌ ທີ່ຖືກກັບມືມັດໄວ້ຫລຽວໜ້າໄປແບບຊື່ໆ ໂດຍບໍ່ສະແດງປະຕິກິລິຍາຫຍັງອອກມາ.
ທ້າວ ເອີນແນສທ໌ ໄດ້ສາລະພາບຜິດຕໍ່ຂໍ້ກ່າວຫາຂອງລັດຖະບານກາງໃນເດືອນ ກັນຍາຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກພະແນກຍຸຕິທໍາກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຊອກຫາທາງໃຫ້ມີການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ. ບັນດາທະນາຍຄວາມ ແລະໄອຍະການໄດ້ແນະນຳໃຫ້ລາວຖືກຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດບວກກັບ 30 ປີ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ