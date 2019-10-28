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ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ຫວັງ​ວ່າ ໄຟ​ປ່າທີ່​ເຜົາ​ໄໝ້​ຮຸນ​ແຮງ ຈະຫຼຸດ​ລົງ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄຟ

ນັກ​ດັບ​ເພີງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຈາກ​ເມືອງ ແຊນ ແມັດ​ຕີ​ໂອ ຊ່ວຍມອດ​ໄຟ ຄິນ​ເຄດ ໃນ​ເມືອງ ໂຊ​ໂນ​ມາ, ລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ. 27 ຕຸ​ລາ, 2019. (AP Photo/Ethan Swope)

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ທ່ານ ແກວິນ ນິວ​ຊຳ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ​ວ່າໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ລົມ​ທີ່​ແຮງ​ເກືອບ​ເປັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ປ່າ​ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ​ນັ້ນ “ຈະ​ຢຸດ​ລົງ​ໃນ​ທີ່​ສຸດ” ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ມານ 3,000 ຄົນ​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ເພື່ອມອດ​ໄຟ.

ທ່ານ ນິວ​ຊຳ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ສັ້ນ​ເມື່ອ​ແລງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ບໍ່​ພົ້ນ​ຈາກ​ອັນ​ຕະ​ລາ​ຍ​ເທື່ອ, ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ອຽງ​ໄປ​ທາງ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ.”

ລັດ​ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ນັ້ນ​ມັກ​ຈະ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ໄຟ​ປ່າຫຼາຍ​ຄັ້ງ​ໃນ​ເວ​ລານີ້​ຂອງ​ປີ ດ້ວຍຄວາມ​ຊຸ່ມ​ທີ່​ຕ່ຳ ແລະ ລົມ​ແຮງ ປະ​ສົມ​ເຂົ້າ​ກັນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ເອື້ອຍ​ອຳ​ນວຍ​ສຳ​ລັບ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຂອງ​ໄຟ​ປ່າ​ນັ້ນ.

ນັກ​ດັງ​ເພີງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ໄຟ ຄິນ​ເຄດ, ເຊິ່ງ​ຊື່​ຂອງ​ມັນ​ຖືກ​ຕັ້ງ​ຕາມ​ຊື່​ຂອງ​ຖະ​ໜົນ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ບ່ອນ​ທີ່​ໄຟ​ຖືກ​ເຊື່ອ​ວ່າ ໄດ້​ເລີ່ມ​ໄໝ້ໃນ​ເມືອງ ໂຊ​ໂນ​ມາ ນັ້ນ, ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ 10 ເປີ​ເຊັນ, ແຕ່​ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ມັນ​ໄດ້ຫຼຸດ​ລົງ​ເປັນ 5 ເປີ​ເຊັນ ດ້ວຍ​ໄຟ​ໄໝ້​ກວ້າງຂະ​ໜາດປະ​ມານ 22,000 ເຮັກ​ຕາ.

ກົມ​ດັບ​ເພີງ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ໄຟ​ທີ່​ວ່າ​ນັ້ນ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ສິ່ງ​ປຸກ​ສ້າງ​ແລ້ວ​ປະ​ມານ 100 ຫຼັງ.

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ທ່ານ ໄມຄ໌ ແມັກ​ກວາຍ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ 4,600 ຄົນ​ໄດ້​ໄປ​ພັກ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງ ໂຊ​ໂນ​ມາ.

ໃນ​ທົ່ວ​ລັດ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ມານ 180,000 ຄົນ​ໄດ້​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ອ​ອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເພື່ອ​ໄປ​ຫາບ່ອນ​ຢູ່​ທີ່​ປອດ​ໄພ​ຈາກ​ໄຟ​ປ່າ.

ທ່ານ ນິວ​ຊຳ​ ໄດ້​ປະ​ກາ​ດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້ ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຄຳ​ຖາມ” ທີ່​ວ່າ​ການ​ຍົກ​ຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ພື້ນ​ທີ່​ ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຄົນ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ.

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ໄປ ໝາຍ​ຄວາມ ໄປ,” ທ່ານ​ໄດ້​ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ກັບ​ຄຳ​ສັ່ງ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ທຸກ​ຄັ້ງ.

ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ດັບ​ເພີງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ໄຟ​ປ່າ​ທີ່​ມີ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍກວ່າຫຼາຍ​ໃນ​ເມືອງ ແຊນ​ຕາ ຄ​ລາ​ຣິ​ຕາ ໃກ້​ກັບນະ​ຄອນ ລອ​ສ ແອນເຈີ​ລິ​ສ ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ 70 ເປີ​ເຊັນ​ແລ້ວ, ແຕ່​ມັນ​ໄດ້​ທຳ​ລາຍ​ບ້ານ​ເຮືອນ ຫຼາຍ​ສິບຫຼັງ.

ບໍ​ລິ​ສັດ​ໄຟ​ຟ້າ PG&E ຂອງ​ລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ໄດ້​ມອດ​ໄຟ​ຟ້າຕໍ່ເກືອບ 1 ລ້ານ​ຄົວ​ເຮືອນ ແລະ ທຸ​ລະ​ກິດ ໃນ​ທົ່ວ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ລັດ​ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ບາງ​ຄົນ​ກໍຖືກ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ສັ້ນ, ດັ່ງ​ກັບ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ເພື່ອ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ປ້ອງ​ກັນ​ໄຟ​ຕົກ​ຈາກ​ສາຍ​ໄຟ​ທີ່​ຂາດ​ທີ່​ຈະ​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ໄຟ​ໄໝ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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