ຜູ້ປົກຄອງລັດຄາລີຟໍເນຍ ທ່ານແກວິນ ນິວຊຳ ຈະແຕ່ງຕັ້ງທ່ານນາງລາຟອນຊາ ບັດເລີ (Laphonza Butler) ນັກຍຸດທະສາດຂອງພັກເດໂມແຄຣັດແລະ ທີ່ປຶກສາໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ເຂົ້າໄປຮັບຕຳແໜ່ງ ແທນບ່ອນນັ່ງໃນສະພາສູງທີ່ຫວ່າງລົງ ຂອງມື້ລາງສະມາຊິກສະພາສູງໄດແອນ ຟາຍສໄຕນ໌ (Diane Feinstein) ໂຄສົກທີ່ຫ້ອງການຂອງທ່ານກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ໃນການເລືອກເອົາທ່ານນາງບັດເລີ ທ່ານນິວຊຳແມ່ນໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຍິງຄົນຜິວດຳ ຖ້າບ່ອນນັ່ງຂອງທ່ານນາງຟາຍສໄຕນ໌ຫາກຫວ່າງລົງ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານໄດ້ຖືກກົດດັນຈາກພວກນັກການເມືອງຜິວດຳແລະກຸ່ມສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ເລືອກເອົາທ່ານນາງບາບາຣາ ລີ (Barbara Lee) ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳແມ່ຍິງຜິວດຳຄົນສຳຄັນ ຜູ້ທີ່ເຄີຍລົງສະໝັກເອົາຕຳແໜ່ງນີ້ມາແຕ່ກ່ອນແລ້ວ.
ທ່ານນາງບັດເລີຈະເປັນແມ່ຍິງຜິວດຳພຽງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຮັບຕຳແໜ່ງຢູ່ໃນສະພາສູງສະຫະລັດ ແລະເປັນສະມາຊິກ LGBTQ ທີ່ເປີດເຜີຍຄົນທຳອິດທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ລັດຄາລີຟໍເນຍຢູ່ໃນສະພາດັ່ງກ່າວ.
ສະມາຊິກສະພາຟາຍສໄຕນ໌ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳໃນວັນພະຫັດແລ້ວ ຫຼັງຈາກໄດ້ລົງປ່ວຍມາຊົ່ວໄລຍະນຶ່ງ.