ຜູ້ປົກຄອງລັດ California ທ່ານ Jerry Brown ໄດ້ປະກາດວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນເລື່ອງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງໂລກ ຈະຈັດຂື້ນຢູ່ນະຄອນ San
Francisco ໃນເດືອນກັນຍາປີໜ້ານີ້ແມ່ນເປັນການທ້າທາຍຕໍ່ແຜນການຂອງປະທາ
ນາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ທີ່ຈະຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກສົນທິສັນຍາ ດິນຟ້າອາກາດ
ປາຣີ.
ເກືອບ 200 ປະເທດໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບປີ 2015 ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍແກັສ
ເຮືອນແກ້ວ ທີ່ເຊື່ອກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າ ເປັນຕົວການຮັບຜິດຊອບ ໃນການເຮັດ
ໃຫ້ອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ ແລະທ່ານ Brown ແມ່ນນຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ນຳທ້ອງຖິ່ນແລະຂົງ
ເຂດ ທີ່ເຮັດວຽກເພື່ອສ້າງກຸ່ມແນວໂຮມໂດຍປາດສະຈາກປະທານາ ທິບໍດີທຣໍາ.
ທ່ານ Brown ໄດ້ກ່າວຜ່ານທາງວີດີໂອ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຕໍ່ບຸນຊຸມນຸມປະຊາຊົນ
ໂລກ ທີ່ນະຄອນ Hamberg ປະເທດເຢຍຣະມັນ ໂດຍກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳສະຫະລັດ “ບໍ່
ໄດ້ກ່າວຕາງໜ້າໃຫ້ອາເມຣິກາທັງໝົດ” ແລະແຕ່ລະລັດ ແລະເມືອງຕ່າງໆ ສາມາດ
ເອົາບົດບາດຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
ທ່ານ Brown ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະເປີດກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນປີໜ້ານີ້ ຂອງບັນດາຜູ້
ປະກອບການທຸລະກິດໃຫຍ່ໆ ນັກດົນຕີ ແລະບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການເພື່ອ
ຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ.
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