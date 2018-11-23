ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກເໜືອລັດຄາລີຟໍເນຍ ກ່າວວ່າ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “Camp Fire” ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ 84 ຄົນນັບແຕ່ໄດ້ເລີ້ມລຸກໄໝ້ເມື່ອ 2 ອາທິດກ່ອນນັ້ນ ເກືອບວ່າສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ.
ມີ 3 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນເຫດໄຟປ່າແຫ່ງທີ 2 ທີ່ເມືອງມາລີບູ ທາງພາກໃຕ້ລັດຄາລີຟໍເນຍ. ສ່ວນຈຳນວນຜູ້ທີ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນບັນຊີພວກຫາຍສາບສູນ ຈາກໄຟທີ່ປ່າຮ້າຍແຮງ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໜັກທີ່ສຸດໃນປະຫວັດຂອງລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 563 ຄົນ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ຢ່າງເປັນການເປີດເຜີຍເທື່ອ ກ່ຽວກັບວ່າ ມີຜູ້ຫາຍສາບສູນຫຼາຍປານໃດ ທີ່ອາດເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ ແຕ່ພວກທີ່ຢູ່ໃນເຫດການບາງຄົນກ່າວວ່າ ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຍັງຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ.
ຝົນທີ່ຕົກລົງມາໃນຄືນວັນພຸດ ແລະໃນຕອນບ່າຍວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຊ່ວຍພວກດັບໄຟ ແຕ່ເຮັດໃຫ້ການຊອກຄົ້ນຫາກະດູກຜູ້ເສຍຊີວິດຢູ່ຕາມຊາກຂອງເຮືອນປະມານ 13,000 ຫຼັງ ທີ່ຖືກໄຟໄໝ້ນັ້ນ ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
ສ່ວນຢູ່ທີ່ພາກເໜືອຂອງລັດ ໄຟປ່າ Camp Fire ໄດ້ໄໝ້ທີ່ດິນໃນພື້ນທີ່ທັງໝົດ 62,000 ເຮັກຕາ ແລະໄດ້ທຳລາຍເຮືອນຊານຫຼາຍກວ່າ 13,600 ຫຼັງແລ້ວ ນັບແຕ່ເລີ້ມລຸກໄໝ້ເມື່ອວັນທີ 8 ພະຈິກເປັນຕົ້ນມາ.
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