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ວັນສຸກ, 13 ມັງກອນ 2023
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດຄາລິຟໍເນຍ ປະເຊີນກັບບັນຫານໍ້າຖ້ວມໜັກ ຫຼາຍພັນຄົນຖືກສັ່ງໃຫ້ອົບພະຍົບອອກຈາກບ້ານ

ຂົວຍື່ນອອກໄປໃນທະເລໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄື້ນນໍ້າທີ່ພັດຢ່າງແຮງໃນເມືອງ ຄາປີໂຕລາ, ລັດຄາລິຟໍເນຍ 9 ມັງກອນ 2023.

ລັດຄາລິຟໍເນຍກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫານໍ້າຖ້ວມໜັກໃນປັດຈຸບັນນີ້. ການປະສົມ ປະສານຂອງຝົນຕົກໜັກ, ນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ລົມແຮງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍ ສິບພັນຄົນຕ້ອງອົບພະຍົບອອກຈາກທີ່ຢູ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ນໍ້າໄດ້ຖ້ວມຖະໜົນຫົນທາງ, ເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ລົ້ມ ແລະ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ ບ້ານເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ ດັ່ງທີ່ແມ່ຍິງລາວຄົນນຶ່ງທີ່ອາໄສຢູ່ເມືອງ ແຊນ ແຟຣນຊິສໂກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ງານອີຫຍັງນີ້ຖືກຍົກເລີກໝົດ. ບໍ່ເຄີຍ ເຫັນຝົນຕົກໜັກ ແລະ ນໍ້າຖ້ວມຫຼາຍປານນີ້ ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຍ້າຍມາຢູ່ພີ້ສິບກວ່າປີ. ເຮືອນທາງຂ້າງເອື້ອຍຖືກຕົ້ນໄມ້ລົ້ມທັບເພໝົດ. ບາງບ່ອນມີດິນເຈື່ອນ,​ ຂີ້ຕົມ ພັດເຂົ້າບ້ານ, ເຂົ້າສະລອຍນໍ້າເຂົາເຈົ້າ. ເປັນຕາຢ້ານຫຼາຍ.”

ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານ ແກວິນ ນິວຊໍາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງປະຊາຊົນ ມີ ຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ສະພາບອາກາດຮ້າຍແຮງແມ່ນຍັງຈະມີຢູ່ອີກຫຼາຍມື້ ແລະ ພວກເຮົາຊາວ ຄາລິຟໍເນຍທຸກຄົນຄວນມີສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ຟັງຄຳແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນຕະຫຼອດເວລາ.”

ລັດຄາລິຟໍເນຍໄດ້ປະເຊີນກັບໄພແຫ້ງແລ້ງມາຕະຫຼອດ ແລະ ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າຮ້າຍແຮງຫຼາຍຄັ້ງ.

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