ຜູ້ປົກຄອງລັດຄາລີຟໍເນຍຂອງສະຫະລັດ ມີແຜນທີ່ຈະປະກາດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອ
ໂຈະເປັນການຊົ່ວຄາວ ໃນລົງໂທດປະຫານຊີວິດ.
ໃນຄຳຖະແຫຼງທີ່ມີການກະກຽມ ທີ່ອົງການຂ່າວຕ່າງໆໄດ້ມາ ກ່ອນໜ້າການປະກາດ
ຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ ຜູ້ປົກຄອງລັດ ທ່ານຄາວິນ ນິວຊອມ ກ່າວວ່າ “ຄວາມຕັ້ງໃຈ
ໃນການທີ່ຈະປະຫານຊີວິດຄົນອື່ນນັ້ນແມ່ນຜິດ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຄະດີຕ່າງໆຂອງຜູ້ຄົນທີ່ບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດ ກຳລັງຖືກຕັດສິນລົງ
ໂທດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດ ແລະບາງຄັ້ງແມ່ນກະທັງຖືກປະຫານຊີວິດ.
ທ່ານນິວຊອມ ຍັງກ່າວວ່າ ບັນດາຄະດີທີ່ພົວພັນກັບການລົງໂທດປະຫານຊີວິດ ບໍ່ມີ
ຄວາມກ້ຳເກີ່ງ ເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາຄົນກຸ່ມນ້ອຍ ໂຣກຈິດ ແລະບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ມີເງິນ
ພຽງພໍ ຕໍ່ການຕໍ້ສູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ທີ່ມີລາຄາແພງ.
ການໂຈະດັ່ງກ່າວ ຍັງຈະພົວພັນກັບດຳລັດເພື່ອຖອນການສັກຢາປະຫານຊີວິດ
ຂອງລັດ.
ພວກນັກໂທດ 737 ຄົນ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນການລໍຖ້າການປະຫານຊີວິດ ຢູ່ໃນລັດ
ຄາລີຟໍເນຍ ບໍ່ມີໃຜຈະຖືກປ່ອຍໂຕ ຫຼືປ່ຽນແປງການລົງໂທດໃດໆ. ລັດຄາລີຟໍເນຍ
ໄດ້ປະຫານຊີວິດນັກໂທດເທື່ອສຸດທ້າຍໃນປີ 2006.
ບັນດາກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ໄດ້ສັນລະເສີນ ການຕັດສິນໃຈຂອງທ່ານນິວຊອມ.
ທ່ານນາງອາລິເສີນ ພາກເກີ ຫົວໜ້າກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Right
Watch ປະຈຳສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຜູ້ປົກຄອງລັດ “ໄດ້ເອົາທ່າທີມີທີ່ສິນລະທຳອັນ
ເຂັ້ມແຂງ” ແລະກຸ່ມດັ່ງກ່າວຫວັງວ່າ ລັດອື່ນໆຈະເຮັດຕາມການປະຕິບັດຂອງທ່ານ.
ມີການຕິຊົມຈຳນວນນຶ່ງ ຈາກບັນດາອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.
ທ່ານນາງມີແຊລ ຮານິຊີ ປະທານສະມາຄົມຂອງຮອງຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳ ປະ
ຈຳເຂດຕ່າງໆ ຮ້ອງການໂຈະການປະຫານຊີວິດຂອງທ່ານນິວຊອມ ນັ້ນວ່າ “ໄວ
ແລະເປັນການພິຈາລະນາ ທີ່ບໍ່ຖີ່ຖ້ວນ” ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປະຕິບັດທີ່ຂັດຕໍ່
ຄວາມປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນລັດຄາລີຟໍເນຍ.
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