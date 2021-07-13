ຄອບຄົວລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດພາມ ສປຣິງ ທາງພາກໃຕ້ ສະຫະລັດ ປະສົບກັບສະພາບອາກາດຮ້ອນ

ໃນຂະນະທີ່ ກົມອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາສະຫະລັດ ໄດ້ແຈ້ງເຕືອນວ່າ ມີຄື້ນອາກາດຮ້ອນທີ່ອັນຕະຫຼາຍກຳລັງເຂົ້າປົກຄຸມເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງ ສະຫະລັດ ໃນອາທິດນີ້ ໂດຍລວມມີລັດຄາລີຟໍເນຍ ແລະລັດອ້ອມແອ້ມ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ປ່າໃນບາງເຂດຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍ. ເຂດພາມ ສປຣິງ ມີຊື່ສຽງຍ້ອນເປັນສະຖານທີ່ດາຣານັກສະແດງຮໍລີວູດ ແລະພວກຄົນທີ່ມີຊື່ສຽງ ພາກັນໄປພັກອາໄສຍາມລະດູໜາວ.
ທ່ານລວມລິດ ມັນຕະກຸນ ແລະຄອບຄົວອາໄສຢູ່ໃນເຂດພາມ ສປຣິງ ຂອງລັດຄາລີຟໍເນຍເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສາມສິບປີ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວສູ່ວີໂອເອລາວຟັງເຖິງພູມິສາດແລະສະພາບອາກາດຢູ່ໃນເຂດນີ້ ວ່າ:
“ເພາະເຂດນີ້ຫັ້ນ ມັນເປັນແດດເສີດເປັນທົ່ງທະເລຊາຍໝົດ ລະກະຄວາມຮ້ອນຂອງມັນນີ້ ແປວ່າ ຍາມຕອນສວຍມັນເລີ້ມຮ້ອນລະ ມັນສະຕາດກະຊິແມ່ນ ສິບເອັດ ສິບສອງໂມງ ຈົນຮອດຫ້າ-ຫົກໂມງແລງ ຕາເວັນຕົກຫັ້ນລະ ຄັນມັນຮ້ອນຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມັນຮ້ອນດຣາຍ (ແຫ້ງ) ພາຍໃນເດືອນເມ (ພຶດສະພາ) ຫາ ຈູລາຍ (ກໍລະກົດ) ສະຕາດເຂົ້າອໍກັສ (ເລີ້ມເຂົ້າເດືອນສິງຫາ)ໄປແລ້ວ ມັນກະຮີວມິດລະບາດນັ້ນນະ ເພາະວ່າ ສະຕອມ (ພາຍຸ)ມາເດະ ຄັນມື້ໃດມັນສະຕອມເຂົ້າມາທາງເຂດຊາວເທີນ (ພາກໃຕ້) ນີ້ລະ ມັນກະໂອ້ເຮັດໃຫ້ມັນຮີວມິດ ມັນຢູ່ບໍ່ໄດ້ ມັນຢູ່ຍາກລະ ມັນອົບເອົ້າ.”
ແລະທ່ານກ່າວເຖິງອຸນຫະພູມ ໃນຍາມລະດູຮ້ອນທີ່ເລີ້ມຂຶ້ນໃນເດືອນມິຖຸນາ ຫາເດືອນສິງຫາ ຄືດັ່ງນີ້:
“ໝົດເດືອນຈູນ (ມິຖຸນາ) ແປວ່າ ແທມເປີເຈີ (ອຸນຫະພູມ) ໜິ ລ້ອຍປາຍຂຶ້ນໄປ ປະມານ ລ້ອຍສີ່ລ້ອຍຫ້າ ຂື້ນໄປຫາ ລ້ອຍສິບແປດສິບເກົ້ານີ້ລະ ມັນມີສອງມື້ໃນເດືອນນັ້ນຫັ້ນ ມັນຮອດລ້ອຍສາວ ລ້ອຍສາວເອັດ ເອີ້ກະຢູ່ໃນເຮືອນເປີດແອສາວສີ່ຊົ່ວໂມງ.”
ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ອາກາດຮ້ອນທີ່ສຸດເປັນປະຫວັດການທີ່ໄດ້ຖືກບັບທຶກໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນ 123 ອົງສາຟາເຣັນໄຮ ເທົ່າກັບ 50.5 ອົງສາແຊລຊຽສ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາ ມໍ່ໆມານີ້ ຊຶ່ງເທົ່າກັບສະຖິຕິທີ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໃນເມື່ອກ່ອນ.
ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ ທາງການເພິ່ນກໍໄດ້ແຈ້ງເຕືອນບໍ່ໃຫ້ເຮັດກິດຈະກຳໃດໆຢູ່ທາງນອກ ຖ້າວ່າບໍ່ຈຳເປັນກໍບໍ່ໃຫ້ອອກນອກບ້ານເພາະອາດຈະມີອາການເມື່ອຍເພຍ ໜ້າກມືດ ແລະເປັນວິນ ເນື່ອງຈາກອາກາດຮ້ອນນັ້ນ.
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