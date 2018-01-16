ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດຄາລີຟໍເນຍ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ
ກ່າວວ່າ ສາມີພັນລະຍາຄູ່ນຶ່ງ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມຍ້ອນວ່າໄດ້ຂັງລູກ 13 ຄົນຂອງພວກເຂົາ
ເຈົ້າຢູ່ໃນເຮືອນ ໃນສະພາບສົກກະປົກ.
ທ້າວເດວິດ ແລະນາງລູຍສ໌ ເທີຣ໌ປິນ ໄດ້ຖືກກັກໄວ້ ດ້ວຍການຄ້ຳປະກັນໃນວົງເງິນ
9 ລ້ານໂດລາ ໃນຂະນະທີ່ຕຳຫຼວດກຳລັງດຳເນີນການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການທໍລະ
ມານແລະປ່ອຍປະລະເລີຍພວກເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບອັນຕະລາຍ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ຮັບຄຳເຕືອນເຖິງສະພາບການດັ່ງກ່າວໃນບ້ານຫຼັງນຶ່ງ ທີ່ເມືອງແປຣີສ
ໃກ້ໆກັບນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ໂດຍລູກສາວຜູ້ນຶ່ງໃນຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ໄວ 17 ປີ
ທີ່ໄດ້ລັກໜີແລ້ວໃຊ້ໂທລະສັບມືຖື ໂທຫາພວກເຂົາເຈົ້າ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ລາວຂາດທາດອາຫານຢ່າງແຮງ ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຄືກັບເດັກນ້ອຍ
ໄວ 10 ຂວບ ແທນທີ່ຈະເປັນຄົນອາຍຸ 17 ປີ.
ພວກເຂົ້າເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າ ມີເດັກນ້ອຍ 12 ຄົນ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ນຜູ້ໃຫຍ່ ອາຍຸລະຫວ່າງ 18 ຫາ 29 ປີ.
ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ ມີອາຍຸ 2 ຂວບ ແລະເດັກນ້ອຍບາງຄົນ
ຖືກໃສ່ໂສ້ຕິດກັບຕຽງແລະໃສ່ກະແຈໄວ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະທິບາຍວ່າເຮືອນນັ້ນມືດ ແລະມີກິ່ນເໝັນອັບ. ພວກເຄາະຮ້າຍທັງຫຼາຍ
ເປິເປື້ອນ ຫິວໂຫຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກພໍ່ແມ່ ພາກັນເອົາເຮືອນເຮັດເປັນໂຮງຮຽນແຕ່ວ່າ
ປະສົບກັບບັນຫາເລື່ອງການເງິນ ໃນບໍ່ຫຼາຍປີຜ່ານມາ ອີງຕາມຖະແຫຼງການທີ່ນຳອອກ
ມາເຜີຍແຜ່ຈາກກອງຕຳຫຼວດໃນເຂດຣີເວີຣ໌ໄຊດ໌.
ຖະແຫຼງການຂອງຕຳຫຼວດໄດ້ລະບຸວ່າ ພວກພໍ່ແມ່ເຫຼົ່ານັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເຫດຜົນພຽງພໍ
ວ່າເປັນຫຍັງພວກເດັກນ້ອຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຖືກຈັບຂັງໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບທຸເລດເຊັ່ນນີ້.
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