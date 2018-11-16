ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດນຈາກໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງໃນພາກເໜືອ ແລະ
ພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ເພີິ້ມຂຶ້ນເປັນ 66 ຄົນແລ້ວ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ຊອກຫາຫຼາຍສິບຄົນທີ່ຍັງຫາຍສາບສູນຫຼັງຈາກໄດ້ເກີດໄຟໄໝ້. ຢູ່ພາກເໜືອ
ລັດຄາລິຟໍເນຍອາກາດໄດ້ຊ່ວຍເອື້ອອຳນວຍໃຫ້ແກ່ພວກດັບໄຟ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ອາກາດເຢັນລົງຊ່ວຍໃຫ້ພວກດັບໄຟທຳຄວາມຄືບໜ້າໃນຂະ
ນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຕໍ່ ສູ້ກັບໄຟໄໝ້ປ່າທີ່ຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນນີ້ຄວບຄຸມໄດ້ແລ້ວ 40 ເປີ
ເຊັນ. ໄຟປ່າທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງລັດໄດ້ໄໝ້ລາມ ອອກໄປໃສ່ເກືອບ
570 ຕາລາງກິໂລແມັດ.
ໃນພາຣາດາຍສ໌ ຊຶ່ງເປັນເມືອງໄດ້ຖືກໄຟເຜົາຜານເກືອບໝົດກ້ຽງໃນອາທິດແລ້ວນີ້
ບໍ່ຊ້າຫຼັງຈາກໄຟໄດ້ເລີ້ມໄໝ້ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ພ້ອມດ້ວຍໝາດົມກິ່ນ ໄດ້ຊອກຫາຊາກ
ສົບ ທ່າມກາງຊາກໄຟໄ ໝ້ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າເທັກ
ນິກການວິເຄາະ DNA ທີ່ວ່ອງໄວຈະຊ່ວຍເລັ່ງລັດ ໃຫ້ໄວຂຶ້ນໃນການສັນນະສູດສົບ
ພວກເຄາະຮ້າຍ ແລະແຈ້ງໃຫ້ບັນດາຄອບຄົວຊາບ. ຢ່າງໜ້ອຍ 600 ຄົນເຊື່ອວ່າ
ຫາຍສາບສູນຢູ່ໃນເຫດໄຟໄໝ້ດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານແຈຣີ ບຣາວນ໌ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຣາຍອັນ ຊິນກີ ແລະທ່ານບຣັອກ ລອງ ຫົວໜ້າອົງ
ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດສຸກເສີນທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ FEMA ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດດັ່ງກ່າວ
ໃນ
ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ. ທ່ານບຣາວນ໌ໄດ້ຖີ້ມໂທດໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ
ແລະໄພແຫ້ງແລ້ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດໄຟປ່າທີ່ຮ້າຍແຮງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຊິນກີ ໄດ້ລະມັດ
ລະວັງໃນການຖີ້ມໂທດໃສ່ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງວ່າເປັນຕົ້ນເຫດ.
ທ່ານກ່າວວ່າຕົ້ນໄມ້ຕາຍ ອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນ ແລະການບໍລິຫານປ່າໄມ້ທີ່ອ່ອນແອແມ່ນ
ຮວມຢູ່ໃນສາເຫດ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້. “ບັດນີ້ ບໍ່ແມ່ນເວລາ ທີ່ຈະຊີ້ມືໃສ່ໃຜ.”
ທ່ານລອງ ກ່າວວ່າຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ສຳລັບຊາວເມືອງພາຣາດາຍສ໌ ທີ່ຈະບູລະນະ
ສ້າງສາຄືນໃໝ່ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າເລືອກທີ່ຈະດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ.
ໄຟປ່າມັກເກີດຂຶ້ນໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ໂດຍສະເພາະໄລຍະນີ້ຂອງປີ ເວລາອາກາດ
ອົບອຸ່ນ ລົມແຫ້ງແລ້ງ ທີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້. ເຮືອນຊານເກືອບ 8,800 ຫຼັງໄດ້
ຖືກທຳລາຍ ຢູ່ໃນພາກເໜືອຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ.
ທ່ານອາວິວາ ບຣອນ ຈາກຫ້ອງການອຸຕຸນິຍົມແຫ່ງຊາດກ່າວວ່າ ພວກພະຍາກອນ
ອາກາດມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນວ່າ ເຂດທີ່ວ່ານີ້ຈະໄດ້ຮັບການບັນເທົາຈາກຝົນຕົກ
ໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ຄວັນໄຟທີ່ປົກຄຸມເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບອາກາດຫລຸດຕ່ຳລົງຢູ່ໃນ
ເຂດດັ່ງກ່າວ.
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