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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ປະ​ເມີນ​ ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ ຫຼັງ​ຈາກ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ໃຫຍ່ ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ

ແກ້ວ​ເຫຼົ້າ ໄວ​ນ໌ ກອງ​ຢູ່ມ​ພື້ນ​ ໃນະ​ຂະ​ນ​ທີ່​ທ້າວ ວິກ​ເຕີ ອັບ​ດຸ​ລ​ລາ​ຕິ​ຟ, ກາງ, ຖູ​ພື້ນ​ຢູ່​ໃນ​ຮ້ານ Eastridge, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ຮ້ານ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ລາວ, ເມືອງ ຣິ​ຈ໌​ເຄ​ຣັ​ສ, ລັດ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ.. 6 ກໍ​ລະ​ກົດ, 2019

ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໜ່ວຍ​ສຸກ​ເສີນ​ໃນ​ເມືອງ ຣິ​ຈ໌​ເຄ​ຣັ​ສ ລັດຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ, ກຳ​ລັງ​ປະ​ເມີນ
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໃຫຍ່ 7.1 ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນທະເລຊາຍ
ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງນະຄອນ ລອສ ແອນເຈີລິສ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນ
ສຸກທີ່ຜ່ານມາ. ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນລຸນຫຼັງ ແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ
6.4 ໃກ້ກັບເມືອງທີ່ວ່ານັ້ນໃນວັນພະຫັດ. ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ເສຍຊີວິດ ຫຼື ການບາດເຈັບ
ຮຸນແຮງ ຈາກການສັ່ນສະເທືອນຄັ້ງໃຫຍ່ນັ້ນ, ແຕ່ແຜ່ນດິນໄຫວຄວາມແຮງ 7.1 ທີ່ເກີດ
ຂື້ນໃນວັນສຸກ, ເຊິ່ງສາມາດຮູ້ສຶກໄດ້ທົ່ວພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ລັດ ເນວາ
ດາ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງນັ້ນ, ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍເພີ່ມເຕີມ ແລະ ຜູ້ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບໍລິ
ເວນນັ້ນຢ້ານສັ່ນ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ອາ​ຫານ​ໄດ້​ຕົກ​ອອກ​ຈາກຊັ້ນ​ວາງ​ເຄື່ອງ​ຢູ່​ຮ້ານຊຸບ​ເປີ​ມາ​ເກັດ, ແລະ ຄັງ​
ເຫຼົ້າຢູ່ໃນຮ້ານຂາຍເຫຼົ້າ ມູນຄ່າຫຼາຍພັນໂດລາກໍຖືກທຳລາຍ.

ທ້າວ ວິກ​ເຕີ ອັບ​ດູ​ລ​ລາ​ຕິ​ຟ, ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຮ້ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​
ຄັ້ງນີ້ແມ່ນດົນກວ່າ, ແຕ່ຍັງໄດ້ປິດທ້າຍການສັ່ນສະເທືອນດ້ວຍແຮງກະແທກທີ່ຮຸນ
ແຮງຫຼາຍ, ທີ່ຮູ້ສຶກຄືວ່າ ມັນຈະພັງຮ້ານທັງໝົດລົງເລີຍ.”

ຜູ້​ຊຳ​ນານ​ດ້ານ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໄຫວ​ກ່າວ​ວ່າ ແຮງ​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອນ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ແມ່ນ​ຮຸນ
ແຮງກວ່າແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດໃນວັນພະຫັດ 10 ເທື່ອ.

ທ່ານ ມາກ ກີ​ລາ​ດູ​ຈີ ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ສຸກເສີນ​ ຂອງຫ້ອງ​ການຜູ້ປົກຄອງ
ລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນສຸກນັ້ນແມ່ນດົນເຕີບ. ມັນຮູ້ສຶກໄດ້
ຢ່າງກວ້າງຂວາງທົ່ວພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງໄກເຖິງພາກເໜືອ
ຄື ເມືອງ ຊາຄຣາເມັນໂຕ້ ນີ້.”

ຜູ້​ປົກ​ຄອງ​ລັດ​ ຄາ​ລິ​ຟໍ​ເນຍ ທ່ານ ແກວິນ ນິວ​ຊຳ ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການປະ​ກາດ​ພາ​ວະ​ສຸກ​ເສີນ​
ປະທານາທິບໍດີ ຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ອົງການບໍລິຫານເຫດສຸກເສີນ
ລັດຖະບານກາງ ເພື່ອການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານກາງໂດຍກົງ “ເພື່ອສືບຕໍ່ຊ່ວຍ
ເຫຼືອຊຸມຊົນຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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